"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند المستوى A

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت وكالة التصنيف العالمية "فيتش"، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك تأكيداً لنجاح توجهات الإمارة لأكثر من عقد من الزمن في هذا المجال.

ويأتي التصنيف الإيجابي مؤكداً للقوة المالية التي تتمتع بها الإمارة بما في ذلك الاحتياطات المالية القوية وحجم الدين الحكومي المنخفض وحصة الفرد المرتفعة من إجمالي حجم الناتج المحلي.

ويعكس الحفاظ على التصنيف الاستقرار الذي تنعم به إمارة رأس الخيمة، كما أنه يدل على صحة الإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة والقيادة الرشيدة فيها.

وهو من ناحية أخرى يأتي تتويجاً لمساعي الإمارة على مواصلة مسيرة نموها وتطوير قطاعاتها الحيوية وتعزيز علاقاتها مع الهيئات والمنظمات الدولية. وتوفر هذه العوامل بيئة مشجعة وواعدة بالنسبة للمستثمرين والشركات القائمة في الإمارة حالياً، و كذلك تفتح آفاق جديدة للاستثمار في المستقبل.



وتحرص حكومة رأس الخيمة منذ فترة طويلة على اعتماد سياسة التحوط المالي التي ساهمت في مواصلة خفض نسبة الدين مقارنة بحجم الناتج المحلي.

وقد أثبتت هذه المقاربة فعاليتها خلال العقد الماضي مع استمرار الجهات الحكومية في الإمارة العمل على تحسين عملية جمع البيانات، وإعداد الموازنات، والتخطيط المالي والإداري بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية والنزاهة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المالية.

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