"الاتحاد العقارية": حركة السهم الأخيرة ترجع لقرارات المستثمرين

المصدر: دبي – البيان

أكدت شركة الاتحاد العقارية، أن حركة سعر السهم وحجم تداوله مؤخراً منوط بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين.

وأضافت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أنها أفصحت عن كافة المعلومات الجوهرية المتوافرة لديها وفقا لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها.

وارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنحو كبير في الجلسات الماضية، كما نشطت التداولات عليه في جلسة أمس.

وأغلق السهم اليوم منخفضاً 3.23% إلى 0.3 درهم بعد التداول على 117.28 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون درهم من خلال 618 صفقة.

وكانت الشركة قررت أخيراً تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية نظراً لوجود مشكلة فنية.

ومن المقرر ان تنظر الجمعية في تجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية في ابريل 2019 لشراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها.

كما ستنظر الجمعية في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والموافقة على استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يجاوز 332.88 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقا لميزانية الشركة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.

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