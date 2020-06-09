"جي إف إتش المالية" تصدر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت مجموعة "جي إف إتش المالية" - المدرجة في سوق دبي المالي - عن استكمال عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، بعد إصدار الصكوك المتبقية والبالغة 200 مليون دولار.
وأكدت المجموعة - في بيان لها اليوم - أن هذا الإصدار يأتي تباعا للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار في يناير الماضي.
وأوضحت المجموعة أن عائدات الإصدار سيتم توظيفها لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.
وكان مساهمو " مجموعة جي إف إتش المالية"، وافقوا خلال العام الماضي ، على مقترح إصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار واحد أو أكثر، بموجب الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.