262 مليون درهم أرباح "دريك آند سكل" في 2019

المصدر: دبي - البيان

أفصحت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، معلنة عن أرباحاً صافية بلغت 262 مليون درهم.

وسجلت دريك آند سكل إنترناشيونال إيرادات بقيمة 681 مليون درهم للسنة المالية، مدعومة بإيرادات المشاريع المستقبلية عند 625 مليون درهم، بما في ذلك 309 مليون درهم من المشاريع المشتركة، مدفوعة بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والجزائر والكويت والعراق.

وبلغت قيمة الربح الإجمالي 8 ملايين درهم، بينما سجلت الشركة صافي ربح 262 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة بلغت 5،092 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال شفيق عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة: " تمكنت الإدارة التنفيذية من تحقيق الاستقرار في الشركة ما سيمكن من اتمام عملية إعادة الهيكلة خلال هذا العام بإذن الله. كما ونشكر إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على جهودها ودعمها المتواصل. لقد عمل الفريق الإدري بلا كلل خلال العام الماضي لمعالجة التحديات المتمثلة في معالجة الخسائر الهائلة المسجلة في 2018".

وتابع عبدالحميد،: "وللتصدي للعبء الذي خلفته الإدارة السابقة. لقد وصلنا الى مراحل متقدمة في عملية إعادة الهيكلة المالية مع البنوك القيادية، وقد بذلنا جهودًا حقيقية للتواصل إلى جميع الدائنين التجاريين قبل الانتهاء من اتفاقية إعادة الهيكلة التي ستحتاج إلى دعم جميع أصحاب المصلحة. وبمجرد اكتمال خطة إعادة الهيكلة، ستكون الشركة في وضعية تسمح لها من استعادة مكانتها كشركة مقاولات دولية ورائدة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية تعود بالربح على المساهمين".

وأضاف شفيق عبدالحميد: "إن مرحلة التعافي في بدايتها، فنحن ما زلنا نتفاوض على صفقة إعادة هيكلة الديون، حيث نحن الآن في مراحل متقدمة من هذه المفاوضات مع البنوك والدائنين التجاريين بهدف الوصول إلى تسوية تصب في مصلحة جميع الأطراف، مما سيفيد الشركة على المدى الطويل."

وقال: "كان هدفنا في عام 2019 إعادة تركيز الشركة على أنشطتها التجارية الأساسية مثل الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمياه والطاقة والنفط والغاز، تماشياً مع خطتنا لإعادة الهيكلة وخطة العمل، وتحسين الوضع المالي من خلال تنفيذ ركائز خطة إعادة الهيكلة التي وافق عليها المساهمون، وعن طريق خفض التكاليف التشغيلية ومراقبة أداء المشاريع عن كثب. كما ستكون الإنتاجية والكفاءة التشغيلية عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على الميزة التنافسية للشركة في المستقبل، وسنستمر في العمل بفعالية للفوز بمشاريع جديدة واستكمال وانهاء المشاريع الحالية. كما وسنواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك الجهات الرقابية والبنوك والدائنين والموظفين لإعادة الثقة بالشركة والعودة بها الى المسار الصحيح".

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