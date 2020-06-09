بنك أوف أمريكا يستثمر 900 مليون درهم في أسهم "الإمارات دبي الوطني"

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد متحدث باسم بنك "الإمارات دبي الوطني"، قيام بنك أوف أمريكا بشراء 100 مليون سهم بقيمة تبلغ حوالي 900 مليون درهم. وتعادل الحصة حوالي 1.5% من إجمالي أسهم البنك المدرج في سوق دبي المالي، فيما بلغ سعر السهم بحسب تداولات اليوم الثلاثاء 9.3 درهم.

وأضاف المتحدث في تصريحات لـ"البيان" إن العملية تعكس رغبة المزيد من المستثمرين الأجانب الاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع المصرفي الإماراتي، مشيراً إلى أنه وبحسب سياسة السوق فمن غير المطلوب الإفصاح عن عملية الاستثمار لأن عملية الاستثمار المذكورة تمثل أقل من 5% من إجمالي أسهم البنك الذي بلغت أصوله 683 مليار درهم بنهاية 2019.

وأشار المصدر إلى أنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت بنك أوف أمريكا قد قام بعملية الاستثمار لصالحه أو لصالح طرف ثالث، مضيفاً أن العملية قد تكون نتيجة رغبة البنك الأمريكي في أخذ موقف استراتيجي في محفظته الاستثمارية والاستفادة من النتائج المالية القوية التي حققها البنك الإماراتي واستثماراته الكبيرة في عملية تعزيز التحول الرقمي والصيرفة الرقمية.

وأشار المصدر إلى أن البنك سيقوم بالإعلان عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام في وقتها المقرر في يوليو المقبل. ولفت إلى أنه من المتوقع قيام البنك قريباً بعملية إعادة هيكلة للعميات في ظل الظروف الجديدة وتقليص عدد الفروع وذلك تماشياً مع توجه غالبية العملاء نحو الخدمات الرقمية من دون الحاجة للقدوم إلى الفرع.

ويتوقع محللون أن يقوم القطاع المصرفي والمالي بعملية خفض للتكاليف بنسبة تتراوح من 10-15% خلال الفترة المقبلة كنتائج لتأُثيرات كوفيد-19.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز