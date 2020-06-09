"بيكر مكنزي حبيب الملا" تقدم المشورة في استحواذ "دار للتكافل"

المصدر: دبي - البيان

قامت شركة المحاماة العالمية، بيكر مكنزي حبيب الملا، بتقديم المشورة القانونية إلى شركة دار التكافل، المدرجة في سوق دبي المالي، بشأن صفقة استحواذها على كامل رأسمال شركتي نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي مقابل 215 مليون درهم نقدًا.

ووافق على الصفقة مساهمو دار التكافل وهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات وهيئة التأمين، ومن المتوقع إتمامها بحلول نهاية الشهر الجاري.

ووفقًا لشركة التأمين الإسلامية المدرجة في دبي، فإنه من المرجح أن تتحقق الفوائد المالية للصفقة بعد إغلاق الصفقة تمامًا وعندما يتم دمج الشركات المستهدفة دمجًا كاملاً مع دار التكافل.

وصرَّح عمر المومني، شريك ورئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في بيكر مكنزي حبيب الملا، تعليقًا على الصفقة: "تعكس هذه الصفقة أيضًا الاتجاه الأوسع للدمج في مجال شركات التأمين وقطاعات النمو الإماراتية بشكل عام، وهو الاتجاه الذي توقعه تقرير نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط الصادر عن شركتنا في وقت سابق ويتوقع استمراره".

واختتم مازن بستاني، شريك ورئيس قسم التشريعات والسياسات في بيكر مكنزي حبيب الملا، قائلاً: "نحن سعداء بعملنا عن كثب مع دار التكافل وهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات وهيئة التأمين، الذين قدموا للصفقة دعمًا بلا حدود؛ حيث إنها جاءت متوافقة مع الاستراتيجية العامة لتبسيط مجال التأمين الذي يعاني من التجزؤ في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان الامتثال المستمر، لتسوية هذه الصفقة بنجاح على الرغم من البيئة الاقتصادية الحالية الصعبة".

وقد ضم الفريق الاستشاري من مكتب بيكر مكنزي حبيب الملا والذي قام بدور المستشار القانوني في هذه الصفقة ممارسين من جميع مجموعات الممارسة في فريق الإمارات.

وتولى قيادة الفريق الشريك ورئيس قسم التشريعات والسياسات، مازن البستاني، والشركاء في قسم صفقات الدمج والاستحواذ، عمر المومني وبيترو دي ليبرو، وحصلوا على الدعم بشكل أساسي من قِبل استشاري الشركات، ميليسا فوربس ميراندا، والمحامية في قسم الشركات، تالا شومار.

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