"أديا" يستثمر 2.75 مليار درهم في "جيو بلاتفورمز" الهندية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، عن توصل شركة تابعة له إلى اتفاقية للاستحواذ على 1.16٪ من أسهم شركة "جيو بلاتفورمز" التابعة لمجموعة "ريلاينس إندستريز" الهندية مقابل 750 مليون دولار تقريبًا (2.75 مليار درهم).

وقال الجهاز وهو ثالث أكبر صناديق سيادي في العالم في بيان، إن الصفقة تخضع حالياً لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.

وتعد "جيو بلاتفورمز"، منصة للجيل القادم من التكنولوجيا تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك.

ويعد الاستحواذ هو أحدث استثمار رئيسي من قبل إدارة الملكية الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار، عبر قطاعاتها المستهدفة في الخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعة والتكنولوجيا والتجزئة.

وبحسب البيان، يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار مستثمر طويل الأجل في الهند، حيث يمتلك استثمارات مباشرة أو من خلال شركاتها التابعة في العديد من فئات الأصول بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات والأسهم الخاصة.

وتأتي الصفقة بعد أيام من استثمار شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) في "جيو بلاتفورمز" وبحصة 1.85%، ليرتفع إجمالي استثمارات أبوظبي في المنصة إلى نحو 1.95 مليار دولار (7.2 مليار درهم).

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