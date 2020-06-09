«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن إصداره الخاص لسندات خضراء، بقيمة 750 مليون دولار هونغ كونغ، وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات.

ويعتبر هذا الإصدار، هو الأول للسندات الخضراء المقومة بدولار هونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول سندات خضراء بدولار هونغ كونغ، من قبل مؤسسة مالية خارجية. ويشار في هذا الصدد، إلى أن السند الأخضر، هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.

وقالت رولا القاضي، رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول: لدى البنك سجل حافل بالإنجازات على صعيد التمويل الأخضر، ونحن فخورون بمواصلة العمل على ترسيخ مكانتنا في هذا القطاع الحيوي. ويسجل أول إصدار لسندات خضراء مقومة بدولار هونغ كونغ، من قبل مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجازاً ناجحاً آخر للبنك.

وأضافت: يمثل التمويل الأخضر عنصراً داعماً لنماذج الأعمال والاستثمارات والتشريعات المستدامة، ما يتماشى مع قيم أبوظبي الأول، والتي تتجسد في هذه الصفقة التاريخية. ويحرص البنك بشكل دائم، على دعم تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

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