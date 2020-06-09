سيولة الأسهم تقترب من المليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث واصل سوق دبي مكاسبه، للجلسة السادسة على التوالي، رابحاً 1.6 مليار درهم، مع استمرار تحسّن معنويات المستثمرين، فيما هبط سوق أبوظبي، بضغط عمليات بيع لجني الأرباح.وصعد سوق دبي 1.44%، عند 2164.08 نقطة، وانخفض سوق أبوظبي 0.82%، عند 4369.08 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بـ993.58 مليوناً، بواقع 713.6 مليوناً لـ«دبي»، و279.98 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 1.07 مليار سهم، منها 983.69 مليوناً في «دبي»، و87.29 مليوناً في «أبوظبي»، عبر تنفيذ 11973 صفقة.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الاتحاد العقارية»، على 32% (315.74 مليوناً) من إجمالي سيولة السوقين، (44.3% من إجمالي سيولة سوق دبي)، منها 184 مليوناً للأول، و131.5 مليوناً للثاني.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي، ارتفاع «العقار» 4.69%، بدفع «الاتحاد العقارية» 13.14%، و«إعمار» 6.5%، و«ديار» 5.47%، و«أرابتك» 4.99%، و«داماك» 2.75%، و«إعمار للتطوير» 0.88%، وارتفع «البنوك» 0.58%، بصعود «الإمارات دبي الوطني» 0.75%، و«دبي الإسلامي» 0.5%.

وانخفض «الاستثمار» 0.53%، لهبوط «دبي للاستثمار» 0.76%، ونزل «النقل» 0.22%، بتراجع «العربية للطيران» 2.46%. وهيمن «إعمار» و«الاتحاد» على النشاط، ثم «دبي الإسلامي» 82.67 مليوناً، تلاه «جي إف إتش» 48.28 مليوناً. وحقق «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع 14.89%، فيما كان «دو» الأكثر انخفاضاً 2.67%.

واتجه الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 123.3 مليوناً، منها 119.4 مليوناً للأجانب، و3.94 مليوناً للخليجيين، فيما عمد العرب والمواطنون نحو التسييل، بنفس القيمة الاستثمارية، بواقع 19.48 مليوناً للعرب، و103.84 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي، انخفاض «البنوك» 2.06%، بهبوط «أبوظبي الأول» 2.33%، و«أبوظبي التجاري» 3.24%، و«رأس الخيمة الوطني» 4.86%، ونزل «العقار» 0.59%، مع هبوط «الدار العقارية» 0.56%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.11%.

بينما ارتفع «الاستثمار» 0.15%، لصعود «العالمية القابضة» 0.71%، فيما انخفض «الواحة كابيتال» 4.41%، واستقر «إشراق»، وزاد «الطاقة» 1.08%، بارتفاع «دانة غاز» 2.91%، و«أدنوك للتوزيع» 1.02%، ونما «الاتصالات» 1.34%، لارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتزعّم «أبوظبي الإسلامي» التداولات بـ80.59 مليوناً، تلاه «أبوظبي الأول» 55.8 مليوناً، ثم «اتصالات» 42.4 مليوناً. وحقق «دانة غاز» أكبر ارتفاع 2.91%، فيما كان «طاقة» الأكثر انخفاضاً 4.97%. وعمد الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 9.7 ملايين، منها 2 مليون للخليجيين، و7.7 ملايين للمواطنين، فيما اتجه العرب والأجانب نحو التسييل، بذات الصافي الاستثماري، بواقع 740 ألفاً للعرب، و8.95 ملايين للأجانب.

شراء

واتجهت المؤسسات نحو الشراء للجلسة الثالثة، بصافي استثمار 50.7 مليوناً، منها 35.8 مليوناً في سوق دبي، و15 مليوناً في سوق أبوظبي، فيما مال الأفراد نحو التسييل، بنفس القيمة الاستثمارية، بواقع 35.8 مليوناً في سوق دبي، و15 مليوناً في سوق أبوظبي.

إفصاحات

* تكبّدت «الشارقة للإسمنت»، خسائر 9.3 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل ربح 0.8 مليون، لانخفاض القيم العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بحسب الشركة.* تبحث إدارة «الخليج للملاحة»، يوم 11 يونيو الجاري، تقرير سير الأعمال.

* تعقد «الوطنية الدولية القابضة»، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، يوم 21 يونيو الجاري، للنظر في زيادة رأسمال الشركة إلى 22.77 مليون دينار كويتي، بإصدار أسهم منحة مجانية، توزّع على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال.

* وافقت هيئة أسواق المال الكويتية، لشركة الصناعات الوطنية القابضة «صناعات»، على تجديد حق شراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة (الخزينة) لمدة 6 شهور أخرى.

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