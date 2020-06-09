«شمس» وبنك المشرق يدعمان الشركات الصغيرة

المصدر: (الشارقة – البيان )

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وبنك المشرق، عن دخولهما في شراكة استراتيجية بهدف تنشيط الأعمال الحرة ودعم أصحاب المشاريع التجارية في الشارقة.

وسيقدم البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في المدينة كل الدعم اللازم لفتح حساب في البنك الرقمي NEOBiz لبدء أعمالهم، فضلاً عن تقديم التوجيه والإرشاد لمساعدتهم في تنمية أعمالهم وتعزيز استدامتها.

وقال شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس): «أنا على ثقة بأن مذكرة التفاهم هذه ستعود بالفائدة على شركاء الأعمال وستزيل أية عقبات قد تقف في طريقهم. والأهم من ذلك، أنه يمكنكم إتمام العملية بأكملها رقمياً».

وقال روهيت غارغ، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال وNeoBiz لدى بنك المشرق: « نحن ملتزمون بدورنا في دعم وتعزيز منظومة الشركات الصغيرة، وتزويدهم بتجربة مصرفية فائقة تكمّلها باقة من الحلول المتخصصة لدعم أعمالهم».

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