تدفق السيولة بسوق دبي وسط تداولات مكثفة على "الاتحاد العقارية"

المصدر: وام

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه بقوة لليوم الثاني على التوالي وسط تدفق المزيد من السيولة المؤسسية والفردية مما رفد رصيد القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمكاسب قدرها 1.7 مليار درهم في ختام التعاملات.

وكان لافتا للنظر التداولات المكثفة التي شهدها سهم شركة الاتحاد العقارية المرتفع بالحد الأعلى المسموح به يوميا تقريبا بالغا 31 فلسا، و وصلت قيمة الصفقات المبرمة على السهم نحو 460 مليون درهم مستحوذا بذلك على 64.5% من إجمالي السيولة المسجلة في السوق .

وأغلق المؤشر العام للسوق في ختام التعاملات عند مستوى 2164 نقطة بزيادة نسبتها 1.44% مقارنة مع اليوم السابق، ويعد هذا المستوى الأعلى للمؤشر منذ أكثر من 3 أشهر.

وشملت قائمة الأسهم النشطة في سوق دبي المالي سهم إعمار المرتفع الى 2.95 درهم بنمو نسبته 6.5% تقريبا، محاولا بذلك اختراق حاجز 3 دراهم الذي تخلى عنه قبل عدة أشهر، كذلك فقد صعد سهم بنك دبي الإسلامي الى مستوى جديد بالغا 4.05 درهم وأغلق سهم بنك الإمارات دبي الوطني عند 9.40 درهم.

وارتفع سهم أرابتك الى 63 فلسا بالإضافة الى سهم الخليج للملاحة إلى 53 فلسا وديار للتطوير العقاري إلى 29 فلسا.

ومع ارتفاع شهية التداول في السوق فقد بلغت قيمة الصفقات في ختام التعاملات 713 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 983 مليون سهم نفذت من خلال 8519 صفقة.

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