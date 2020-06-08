2.66 مليار درهم استثمارات الإماراتيين في الأسهم منذ بداية 2020

المصدر: وام

واصل المستثمرون المواطنون ضخ السيولة في أسواق الأسهم المحلية في الإمارات، الأمر الذي رفع من صافي استثماراتهم إلى 2.66 مليار درهم منذ بداية العام 2020 وحتى الرابع من يونيو الجاري حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويعكس استمرار تغلب النزعة الشرائية على تعاملات المواطنين في سوق الأسهم حرصهم على الاستثمار على المدى المتوسط خاصة في أسهم الشركات القيادية المدرجة في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وأظهرت المتابعة لحركة تداولات هذه الشريحة من المستثمرين نمو صافي استثماراتهم على المستوى الشهري بنسبة تتجاوز 9 % تقريبا خلال فترة الرصد مقارنة مع أبريل من العام ذاته.. فيما وصلت نسبة النمو إلى 9.6 %مقارنة مع شهر مارس.

وكان لتواصل استثمارات المواطنين دور مهم في ارتفاع أسعار شريحة كبيرة من الأسهم خلال الشهرين الماضيين وهو ما أسهم في زيادة حجم السيولة المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتفصيلا فقد بلغ صافي استثمارات المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.322 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى 4 يونيو حسب الأرقام التي يوثقها الموقع الالكتروني للسوق.

وجاء النمو المستمر في صافي استثمارات المواطنين نتيجة تنفيذهم عمليات شراء بقيمة 9.955 مليار درهم تقريبا خلال فترة الرصد مقابل مبيعات بقيمة 7.633 مليار درهم في الفترة ذاتها.

وشكلت تداولات المستثمرين المواطنين نحو 57.4 % من إجمالي تداولات جميع المستثمرين في السوق و التي بلغت 17.34 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 4 يونيو.

وفي سوق دبي المالي بلغ صافي استثمارات المواطنين 341 مليون درهم تقريبا منذ بداية العام الجاري و حتى 4 يونيو وذلك نتيجة عمليات شراء بقيمة 13.091 مليار درهم ومبيعات بقيمة 12.750 مليار درهم.

وشكلت تداولات المستثمرين المواطنين نحو 50.7% من اجمالي تداولات جميع المستثمرين في السوق و البالغة 25.823 مليار درهم خلال فترة الرصد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز