مركز دبي المالي العالمي يضخ استثمارات جديدة في 4 شركات ناشئة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن ضخ استثمارات جديدة في أربع شركات ناشئة متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية.

يعكس هذا الاستثمار التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز نمو القطاع المالي والذي يعتبر جزءاً من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية البالغة 100 مليون دولار أمريكي بعد إطلاقه في العام 2019 بهدف تأسيس وتطوير ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وجرى تقييم الشركات الناشئة التي تقدمت بطلبات الحصول على تمويل من قبل صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي، حيث تم اختيار الشركات الأربع من بين المرشحين النهائيين بعد عملية تقييم ومراجعة شاملة. وفي إطار إلتزام المركز المالي بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، ستستمر عملية تقييم المزيد من الطلبات وسيضخ الصندوق المزيد من الاستثمارات التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وبهدف دعم الشركات الأربع على توسيع نطاق أعمالها، استثمر صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي في شركة "فليكس باي"، وهي منصة إلكترونية تقدم حلول التكنولوجيا المالية القائمة على آلية العمل السحابي لتمكين الموظفين من الوصول إلى رواتبهم، إلى جانب شركة "غو رايز"، وهي منصة ناشئة فريدة من نوعها تختص بتوفير مجموعة من الخدمات المالية الشاملة والسلسة لنحو 250 مليون مغترب حول العالم لتمكينهم من الوصول إلى مجموعة متكاملة من المنتجات المالية سواء من المنزل أو في وطنهم الأم.

كما تقدم شركة "ناو موني" خدمات إعداد كشوف الرواتب للشركات الخليجية، وتمكين العمّال ذوي الدخل المنخفض من الاستفادة من الخدمات المصرفية وخدمات التحويل المالي من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى حساب مالي، والحصول على بطاقة سحب، وتحويل الأموال مباشرة من خلال تطبيق ناو موني؛ "وشركة "سروة" لإدارة الثروات والاستشارات الروبوتية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تمكّنا من تعزيز مكانتنا ضمن قائمة المراكز المالية الأكثر ريادة حول العالم من خلال الاستثمار في مجموعة من الشركات الناشئة كتلك التي أعلنا عنها اليوم. ويسهم صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي في تسريع تطوير شركات التكنولوجيا المالية الرائدة ومساعدتها على الاستفادة من فرص النمو القوية التي توفرها أسواق المنطقة".

وأضاف أميري: "من خلال الاستثمار وتوفير أكثر المنصات شمولاً في المنطقة، يمكننا قيادة الابتكار عبر قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".

من جهته، قال مايكل تروشلر، الرئيس التنفيذي لشركة فليكس باي: "نفخر بثقة صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي ونتطلع قدماً إلى تعزيز مكانتنا وتقديم خدماتنا لمجتمع الأعمال الأوسع في المنطقة، نحن على يقين بأنه في المستقبل القريب سيتمكن الجميع من الوصول إلى رواتبهم وإدارة احتياجاتهم متى أرادوا. كما تسعى فليكس باي إلى تكريس خبراتها وتوفير خدماتها للشركات والموظفين فيها بهدف تطوير شركة عالمية ذات تأثير حقيقي على المجتمعات والاقتصادات المحلية والعالمية".

من جانبه، قال بادميني جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة غو رايز: "يسعدنا التأسيس لشراكتنا مع مركز دبي المالي العالمي وشركة ميدل إيست فنتشر بارتنرز لبناء منصة مصرفية عالمية تخدم جميع المغتربين، حيث يصل دخل المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 150 مليار دولار أمريكي سنوياً، ونسعى من خلال خدماتنا إلى مساعدة هؤلاء على إدارة مداخيلهم بشكل أفضل من خلال إبرام الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والمحلية في دولهم، إذ يعتبر الموظفون المغتربون من أكبر الأصول في المنطقة، لذا يتجلى هدفنا الرئيسي في تعزيز مكانتنا لقيادة قطاع الخدمات المالية المقدمة لهؤلاء على صعيد عالم".

وفي السياق ذاته، قال إيان ديلون، المؤسس الشريك لشركة ناو موني: "نرحب بمركز دبي المالي العالمي في عائلة "ناو موني" ونتطلع إلى كشف المزيد حول شراكتنا خلال العام 2020".

وقال مارك شهوان، الرئيس التنفيذي لشركة سروة: "انطلقت شركة سروة من مركز دبي المالي العالمي، باعتبارها من أوائل الشركات التي انضمت إلى برنامج فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي، وأول الشركات الحاصلة على رخصة اختبار الابتكار. مرة أخرى، تواصل شركة سروة حالياً تطبيق خططها لتعزيز نموها وتوسعها بدعم من مركز دبي المالي العالمي. نحن سعداء للغاية بانضمام المركز المالي كمستثمر استراتيجي في شركتنا وشريكاً في رحلة نجاحنا منذ انطلاقتنا، الأمر الذي يؤكد تميز فريق عملنا في جعل خدمات الاستثمار الذكي متاحة في أسواق المنطقة، ونحن نعمل باستمرار على تحسين ميزاتنا وإضافة منتجات جديدة إلى قائمتنا الحالية لمساعدة الجميع على الانطلاق نحو مستقبل أفضل".

ويتمتع مركز دبي المالي العالمي بأكبر منظومة في مجال التكنولوجيا المالية وأكثرها تطوراً في المنطقة، ويواصل المركز تنفيذ خططه الرامية لتنويع وتحويل قطاع الخدمات المالية. كما يسهم مركز دبي المالي العالمي من خلال تركيزه المستمر على الابتكار في القطاع المالي في تحقيق أجندة النمو الطموحة لإمارة دبي، ودعم الرؤية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات.

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