"دار التكافل" تبرم اتفاقية الاستحواذ على شركتي نور للتكافل العام والعائلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة دار التكافل، اليوم الأحد، عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم ملزمة قانونيا مع مجموعة "نور الاستثمارية" و"بنك نور" للاستحواذ على كامل رأسمال شركتي "نور للتكافل العام" و"نور للتكافل العائلي" بقيمة 215 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إنها تلقت التزامات تمويلية ملزمة من البنوك الإماراتية لتمويل الصفقة، مؤكدة أنه لا يوجد هناك أي مشاركة في الصفقة من أي أطراف ذوي العلاقة.

وأشارت إلى أن الصفقة تتوافق مع استراتيجيتها الخاصة ببناء نطاق وحصة سوقية في ظل ظروف السوق المجزأة، بالنظر إلى الطبيعة التكميلية لأعمالها وأعمال شركتي "نور تكافل".

وأضافت انه من المرجح أن تتحقق الفوائد المالية للصفقة خلال فترة وجيزة بعد إتمامها، متوقعة أن تغلق الصفقة في الربع الثاني من العام الحالي وظهور الأثر المالي خلال الربع الثالث.

وأشارت إلى أن بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد" قام بدور المستشار المالي الوحيد، وشركة "بيكر ماكنزي حبيب الملا" عملت دور المستشار القانوني، وشركة "ديلويت" قامت بدور مستشار الشؤون المالية وتقنية المعلومات، وقامت شركة "ميليمان" بدور المستشار الاكتواري للشركة.

وكانت شركة دار التكافل أعلنت في فبراير الماضي عن توقيع اتفاقية الاستحواذ على 100% من أسهم شركتي نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي، على أن يتم استكمال كافة إجراءات الصفقة في الربع الثاني 2020.

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