29 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال 5 جلسات

المصدر: وام

أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب كبيرة، وفي الحصيلة النهائية أسفرت تداولاتها خلال خمس جلسات عن ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 29 مليار درهم تقريبا.

وبرزت خلال تعاملات الأسبوع العديد من المؤشرات الإيجابية في سلوك المستثمرين، وفي مقدمتها ارتفاع شهية التداول لديهم، مقارنة مع الأسبوع السابق، الأمر الذي انعكس بآثاره على أسعار شريحة كبيرة من الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات العقار والبنوك والاتصالات والتي ارتفعت بنسب جيدة .

وتجاوزت قيمة السيولة المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين ملياري درهم خلال خمس جلسات بحسب ما يظهره الرصد الأسبوعي.

وعلى صعيد حركة المؤشرات فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع إلى مستوى 2039 نقطة بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع الأسبوع السابق، فيما صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية الى 4303 نقاط بنمو نسبته 4.4% خلال فترة الرصد ذاتها .

وساهم عودة النشاط الى سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع الى مستوى 8.85 درهم في دعم مكاسب سوق دبي وذلك بالإضافة الى سهم بنك دبي الإسلامي الصاعد الى 3.61 درهم.

وبالعودة الى حركة تعاملات الاسهم في سوق دبي المالي خلال جلسة الخميس فقد ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 8.98 درهم وبنك دبي الإسلامي الى 3.68 درهم واعمار 2.61 درهم وتبعه سهم إعمار مولز الى 1.39 درهم وسهم إعمار للتطوير الى 2.14 درهم.

وكان سهم دبي للاستثمار الاكثر نشاطا حيث ارتفع بنسبة 7.4% الى 1.3 درهم وذلك بعد مصادقة الجميعة العمومية للشركة على توزيع أرباح نقدية تتجاوز قيمتها 400 مليون درهم .

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم اتصالات الى 16.70 درهم وبنك أبوظبي الاول الى 11.54 درهم وسهم أبوظبي الإسلامي الى 3.44 درهم.

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