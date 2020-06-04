"دبي للاستثمار" توزّع 425.2 مليون درهم نقداً على المساهمين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي، عن توزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 10% من رأس المال بما يعادل 425.2 مليون درهم لعام 2019.

وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين للشركة والذي عقد افتراضيًا أمس.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يكون تاريخ آخر شراء للاستحقاق الأرباح الأربعاء 10 يونيو الجاري، على أن يكون الاستبعاد في 11 يونيو، وإغلاق السجل في 14 يونيو 2020.

وانتخب مجلس الإدارة عبدالرحمن غانم المطيوعي رئيساً للشركة، وخالد بن كلبان نائباً للرئيس. ويتألف المجلس من الأعضاء: علي فردان علي الفردان، محمد سيف درويش الكتبي، خالد محمد علي الكمدة بالإضافة إلى عضوين جديدين وهما عبدالرحمن محمد راشد الشارد و حسين ناصر أحمد لوتاه.

ووافق مساهمو الشركة على جميع القرارات الأخرى التي قدمها مجلس إدارة دبي للاستثمار.

وسجلت المجموعة أرباحاً منسوبة لمساهمي الشركة بمبلغ 657.4 مليون درهم لعام 2019 مقابل 651.4 مليون درهم للسنة السابقة.

وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بواقع 1.41 مليار درهم ليصل إلى 20.96 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019 (2018: 19.55 مليار درهم).

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في إجمالي الموجودات إلى الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 66% في شركة جلوبال فارما ذ.م.م والتكلفة المتكبدة على تطوير المشاريع العقارية خلال السنة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية أعلنت دبي للاستثمار، أنها تقوم بدراسة وتقييم أعمالها، لمراجعة خططها لاستمرارية العمل وتعزيزها، إلى جانب ترسيخ الاستراتيجيات الجديدة.

وأكدت الشركة استنادها إلى أسس قوية تضمن لها مواجهة وتسيير ضغوط الأعمال، وضمان سلامة وصحة الموظفين، وتقليل الآثار الناجمة عن التحديات.

كما أكدت الشركة امتلاكها محفظة سيولة صحية، فضلاً عن الخطط التي تركز على الاستفادة من الحزم التحفيزية المناسبة، لضمان استقرار السيولة، والحفاظ على المرونة التشغيلية التي تمتاز بها الشركة.

وأبدت الشركة أيضًا تفاؤلها المستمر إزاء الآفاق المستقبلية، ومساعيها الدؤوبة الهادفة إلى تعزيز الشركات القائمة، مع إشارة إلى أن عام 2020، هو العام الخامس والعشرون من الاستثمارات في مسيرتها الناجحة.

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