عمومية "إعمار العقارية" تبحث بند جديد بتوزيع أرباح مرحلية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة إعمار العقارية، إن جمعيتها العمومية المقرر عقدها في 21 يونيو الجاري ستناقش تعديل المادة (57) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة بند جديد يجيز توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي.



وأضافت الشركة في إفصاح لها اليوم الخميس نشر على سوق دبي المالي، إن العمومية ستناقش ايضاً تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليهما.

وحققت "إعمار العقارية"، وهي أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات، صافي أرباح بلغ 6.2 مليارات درهم في العام الماضي مقارنةً بنحو 6.13 مليارات في عام 2028، وسجّلت إعمار إيرادات بلغت 24.58 مليار درهم خلال 2019.

وأشارت الشركة، إلى أن العمومية سوف تنظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما تناقش الجمعية العمومية منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة لممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن عام 2020، بشرط ألا تزيد على 2% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع، فإن الاجتماع الثاني سيعقد يوم الأحد 28 يونيو 2020.

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