سوق دبي يلامس 2000 نقطة إلى أعلى مستوياته في شهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استمرت الأسهم المحلية في صعودها للجلسة الثالثة على التوالي، بختام جلسة أمس، لتضيف مكاسب 2.2 مليار درهم، مدفوعةً بعمليات شرائية للمؤسسات، بصافي 45 مليوناً، استهدفت الأسهم القيادية في «البنوك» و«العقار»، مع استمرار تحسّن السيولة، التي قاربت النصف مليار.

ولامس سوق دبي 2000 نقطة، صاعداً 0.77% عند 1999.71 نقطة، ومسجّلاً أعلى مستوياته في شهر، بدعم «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار» و«النقل» و«الخدمات» و«التأمين»، وصعد سوق أبوظبي 0.17% إلى 4284.73 نقطة، بدفع «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار» و«الطاقة» و«الصناعة».

واستقطبت الأسهم 470.7 مليوناً، منها 209.7 ملايين لـ«دبي»، و261 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 225.45 مليون سهم، بواقع 161.6 مليوناً في «دبي»، و63.85 مليوناً في «أبوظبي»، عبر 6058 صفقة.

سوق دبي

وارتفع «العقار» في سوق دبي، 0.56%، و«البنوك» 0.82%، و«الاستثمار» 1.7%، و«النقل» 1.21%. وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط بـ54.2 مليوناً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 27.5 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 26.6 مليوناً. وحقّق «أرامكس» أكبر ارتفاع 3.77%، فيما كان «الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً 5%.

وفضّل الخليجيون والأجانب الشراء، بـ13 مليوناً، منها 6.2 ملايين للخليجيين، و6.8 ملايين للأجانب، واتجه العرب والمواطنون للتسييل، بواقع 7.5 ملايين للعرب و5.5 ملايين للمواطنين.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، صعد «البنوك» 0.68%، و«العقار» 1.35%، و«الطاقة» 0.07%، و«الاستثمار» 0.16%. وتزعّم «أبوظبي الأول» التداولات بـ107.6 ملايين، تلاه «اتصالات» 41 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 33.7 مليوناً.

وحقق «أبوظبي التجاري»، أكبر ارتفاع 4.6%، فيما كان «أكسا الهلال» الأكثر انخفاضاً 5%.

واختار الخليجيون والمواطنون الشراء، بـ 41.4 مليوناً، منها 8.6 ملايين للخليجيين، و32.85 مليوناً للمواطنين، وفضّل العرب والأجانب التسييل، بواقع 3.4 ملايين للعرب، و98 مليوناً للأجانب.

إفصاحات

* تعقد «الاستشارات المالية» عموميتها يوم 22 الجاري؛ للنظر في عدم توزيع أرباح عن 2019، وتفويض إدارتها بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها.

* فوّضت إدارة «أمانات القابضة» الإدارة التنفيذية في الشركة للتخارج من إحدى الاستثمارات.

* أعلنت «جي إف إتش» تفاصيل عمليات صنع السوق التي تمت عبر «سيكو» الشهر الماضي، بشراء 26.5 مليون سهم في سوق دبي بقيمة 14.67 مليوناً، وبيع 20 مليون سهم بنحو 11.01 مليوناً.

* قررت «دي إكس بي إنترتينمنتس» تمرير الموافقة على شروط التأجير الجديدة.

* انخفضت أرباح «أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى 16.004 مليوناً في الربع الأول من العام الجاري.

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