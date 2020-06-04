فتح الاقتصاد يرفع أسهم دبي لـ2000 نقطة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي أمس وأضافت 2.2 مليار درهم مكاسب بدعم صفقات شراء للمؤسسات بصافي استثمار 45 مليون درهم تركزت على الأسهم القيادية في البنوك والعقار.

ولامس سوق دبي حاجز 2000 نقطة بعد صعوده 0.77% مدعوما بالفتح الكلي للاقتصاد ليغلق عند 1999.71 نقطة عند أعلى مستوياته في شهر، فيما صعد سوق أبوظبي 0.17% عند 4284.73 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة.

وانتعشت السيولة في الأسواق لتقترب من النصف مليار درهم واستقطبت 470.7 مليون درهم منها 209.7 ملايين في دبي، و261 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 225.45 مليون سهم، موزعة بواقع 161.6 مليوناً في دبي، و63.85 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6058 صفقة.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب إلى الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 13 مليون درهم، منها 6.2 ملايين للخليجيين، و6.8 ملايين للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 13 مليون درهم، موزعة بواقع 7.5 ملايين للعرب و5.5 ملايين للمواطنين.

وفي سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 41.4 مليون درهم، منها 8.6 ملايين للخليجيين، و32.85 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 41.4 مليون درهم، موزعة بواقع 3.4 ملايين للعرب و98 مليوناً للأجانب.

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