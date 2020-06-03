"شعاع كابيتال" تعزز نشاطها في مجال إعادة هيكلة الشركات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "شعاع كابيتال"، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، عن تركيزها على تقوية حضورها ونشاطها في تقديم خدمات إعادة هيكلة الشركات لدعم وتنشيط قطاع الأعمال.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أدت جائحة كوفيد-19 إلى سيطرة حالة من الجمود على أسواق الائتمان وتعريض عدد من الشركات إلى صعوبات ومخاطر على مستوى وفرة السيولة والملاءة المالية، وهنا تبرز أهمية الحلول المالية التي توفرها شعاع عبر خدمات إعادة الهيكلة والتي تتيح للشركات المتعثرة إمكانية الحصول على مصادر جديدة للتمويل، وتجاوز التحديات التي تواجهها"

وفي مبادرة فورية منها تفاعلاً مع التطورات التي شهدتها الأسواق، قامت شعاع بتعزيز مجموعتها الواسعة والمتنوعة من خدماتها الاستشارية لمساعدة الشركات على زيادة رؤوس أموالهم من خلال مجموعة من الأدوات تشمل التمويل المختلط، القروض الثانوية، والقروض الآجلة، والأدوات ذات الدخل الثابت والأسهم الممتازة، وغيرها من الأدوات المالية.

وليس هذا الأمر بالغريب عن شعاع كابيتال التي عاصرت خلال الـ 40 سنة الماضية الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية، وثابرت طوال تلك الفترة على دعم قاعدتها الواسعة من العملاء، المؤسسات منهم كما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتمتلك شعاع خبرة واسعة في مجال إصدار السندات المخصصة لإطفاء الديون، والتي بموجبها تحصل الشركات على سيولة إضافية تستخدمها لتوفير المواءمة المطلوبة بين آجال السداد ومستوى التدفقات النقدية لديها.

وقامت الشركة على مر السنوات الماضية بهيكلة أكثر من 4 مليارات دولار من صفقات تمويل الدين، بما فيها حوالي 1 مليار دولار من عمليات التمويل البديل ذات العائد المرتفع.

ويقول جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال": "لجائحة كوفيد-19 أثر واضح على كافة الأنشطة، حيث تسببت في جمود أسواق الائتمان ووضعت العديد من الشركات على حافة الإفلاس. وكانت الإمارات العربية المتحدة من بين أولى الدول التي أعلنت عن حزمة تحفيز مالي لدعم قطاع الأعمال وإعادة توجيهه إلى الأسس السليمة لاستعادة نشاطه السابق".

وتابع الصديقي: "ندرك أن قطاع الشركات بحاجة دائمة للوصول إلى مصادر الإيرادات والسيولة، خاصة مع استعداد كافة دولة العالم إلى التعامل مع مرحلة ما بعد (كوفيد-19). ومن خلال تعزيز نشاطنا في مجال إعادة هيكلة الشركات ، فإننا نعمل على زيادة دعمنا لقطاع الأعمال ومساعدته على الخروج من الأزمة الحالية أكثر قوة وأكثر استقراراً".

وأضاف: "جامعةً بين قدراتها الذاتية في مجال التداول في أدوات الدخل الثابت وخبرات مجموعة أبوظبي المالية في مجال تمويل أدوات الدين، تمكنت شعاع من تعزيز مكانتها في تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات وإصدار وتداول أدوات الدين ذات العائد المرتفع وأدوات الدخل الثابت. إن اعتماد النهج القديم والتقليدي لإعادة هيكلة الديون لم يعد مجدياً. تحتاج الشركات إلى استطلاع كافة السبل والأدوات المتاحة لتحسين ميزانيتها العمومية وإيجاد الحلول الناجحة للمشاكل التي تواجهها على مستوى السيولة".

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