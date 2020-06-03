سوق دبي المالي يطلق تطبيقاً متكاملاً للخدمات الذكية

المصدر: دبي - البيان

أطلق سوق دبي المالي، أمس، تطبيقه المتكامل للخدمات الذكية «دي إف إم سمارت سيرفيسيس آب»، في خطوة تعزّز ريادته في مجال التحوّل الرقمي، في استراتيجية «البورصة الذكية» التي حققت نقلات نوعية في أساليب تقديم الخدمة بقطاع أسواق المال، وأنتجت خدمات مبتكرة لكافة فئات المتعاملين في السوق.

ويجمع التطبيق الجديد مزايا كل من تطبيق «دي إف إم آب» وتطبيق «دي إف إم سيرفيسيس آب»، الذي تم تطويره لتوفير مزايا التطبيقين مجتمعةً، بما يتيح للمتعاملين متابعة استثماراتهم وإنجاز معاملاتهم عبر تطبيق واحد.

تعزيز

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يعزّز التطبيق الجديد مكانة السوق على المستوى الإقليمي من حيث المبادرة والابتكار وتبني أحدث التقنيات، وتوفير خدماته عبر منصات ذكية متعددة تتناسب مع احتياجات قاعدته الضخمة والمتنوعة من المستثمرين التي تتجاوز 845 ألف مستثمر. ونوه بالركيزة الأساسية لاستراتيجية «البورصة الذكية» التي يطبقها السوق على مدى السنوات الماضية بهدف جعل خدماته في متناول المستثمرين وقتما شاءوا وأينما كانوا».

وأضاف: «أثبتت استراتيجية «البورصة الذكية» فعاليتها الكبيرة على مدى السنوات الماضية، وقد تجلت هذه الفعالية في أوضح صورها خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قيام السوق بتوفير كافة خدماته عبر المنصات الإلكترونية والذكية والتحوّل إلى العمل عن بُعد في منتصف مارس الماضي. وتشهد منصات السوق الإلكترونية لخدمات المستثمرين وتطبيقات الهواتف الذكية إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين، وتضم تلك المنصات حالياً ما يزيد على 120 ألف مستخدم».

مزايا

وتضم أبرز مزايا التطبيق الجديد قائمة مركزية لمتابعة التداول في سوق دبي المالي (متصلة بالقائمة المتواجدة في الموقع الإلكتروني للسوق)، وتعيين تنبيهات لبيانات التداول الفورية، وأسعار الأسهم الفورية، ومتابعة الإفصاحات حسب رمز التداول لكل شركة، ورصد أعلى الأسهم ومتابعة الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الحجم والقيمة، فضلاً عن متابعة الصفقات المباشرة، إلى جانب التحليل الفني حسب مؤشر السوق وسهم الشركة، ونسب التحليل الأساسي للشركات المدرجة ومنها مكرر الربحية وعوائد التوزيعات والأرباح.

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