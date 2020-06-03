الأسهم تعزّز مكاسبها والسيولة تتخطى 400 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي مع استقطابها سيولة جديدة وسط عمليات شراء انتقائية استهدفت الأسهم الكبرى في قطاعات «البنوك» و«الاتصالات» و«العقار».

وارتفع سوق دبي 0.54% إلى 1984.46 نقطة مع صعود أسهم «العقار» و«السلع» و«النقل» و«الاستثمار» و«التأمين» و«الاتصالات»، ونما سوق أبوظبي 2.56% إلى 4277.37 نقطة، مع ارتفاع أسهم «البنوك» و«الاتصالات» و«الطاقة» و«الصناعة».

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية 404.8 ملايين درهم، منها 177 مليوناً لـ«دبي»، و227.8 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 227.2 مليون سهم، بواقع 186.8 مليوناً بـ«دبي»، و40.4 مليوناً بـ«أبوظبي»، من خلال 5595 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع «العقار» 0.72% بدفع «إعمار العقارية» 0.78%، و«إعمار للتطوير» 1.01%، و«الاتحاد العقارية» 2.65%، و«داماك» 3.78%، و«ديار» 0.76%، و«أرابتك» 1.42%.

وارتفع «النقل» 2.61% بدعم «العربية للطيران» 4.67%، و«أرامكس» 0.95%، و«الخليج للملاحة» 2.53%، وزاد «الاستثمار» 1.59% لارتفاع «دبي للاستثمار» 1.7%، و«دبي المالي» 1.61%.

فيما تراجع «البنوك» 0.18% لهبوط «دبي التجاري» 4.93%. وتصدّر «العربية للطيران» التداولات بـ33.7 مليون، تلاه «إعمار العقارية» 24.6 مليون، ثم «أمانات» 21.4 مليون. واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 30 مليون موزعة بواقع 9.3 ملايين للعرب، و3.9 ملايين للخليجيين، و16.75 مليون للمواطنين، فيما اتجه الأجانب نحو التسييل، بنفس القيمة الاستثمارية.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع «البنوك» 2.54% بدعم «أبوظبي الأول» 2.68%، و«أبوظبي التجاري» 5.05%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.89%.

وزاد «الاتصالات» 4.91% لارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما ارتفع «الطاقة» 0.42% بعد ارتفاع سهم «طاقة» 5.26%، فيما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.68%، واستقرار «دانة غاز». بينما انخفض «العقار» هامشياً 0.02% لهبوط «رأس الخيمة العقارية» 0.3%، مع استقرار «الدار»، وهبط «الاستثمار» 2.03% بعد نزول «العالمية القابضة» 3.1%.

بينما ارتفع «الواحة كابيتال» 5.08%، و«إشراق» 2.6%. وهيمن «اتصالات» على التداولات مستقطباً 92 مليون، تلاه «أبوظبي الأول» 50.46 مليون، ثم «أبوظبي التجاري» 41.46 مليون. وعمد الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 22.6 مليون فيما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 22.6 مليون درهم، منها 9 ملايين للخليجيين، و13.6 مليون درهم للمواطنين، وبنسبة طفيفة بالنسبة للمستثمرين العرب.

أداء

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو التسييل في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 32.5 مليون درهم، ونحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 55 مليون، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 32.5 مليون، ومالوا صوب البيع كخيار في سوق أبوظبي بصافي استثمار 55 مليون.

إفصاحات

* أفادت «الاتحاد العقارية» بأن عموميتها ستنظر في استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم، خلال اجتماعها يوم 18 الجاري. وستناقش تجديد موافقة عموميتها بتاريخ 18 أبريل 2019 لشراء أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها.

* تنظر عمومية «أملاك للتمويل» مدى استمرارية الشركة في نشاطها أو حلّها وفقاً لمتطلبات المادة 302 من قانون الشركات التجارية، وذلك خلال اجتماعها المقرر عقده يوم 22 الجاري.

* أعلن بنك الشارقة نجاحه في إصدار صكوك بقيمة ملياري درهم للصكوك الائتمانية لحكومة الشارقة، تتمتع بمعدل ربح 1.5%، وتستحق في 19 مايو 2021، من خلال قيامه بدور المدير الرئيس والمنسق الوحيد لعملية الإصدار، بالتنسيق ومن خلال الدائرة المالية لحكومة الشارقة.

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