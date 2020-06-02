«الإمارات الإسلامي» يكافئ المدخرين لديه بالذهب

المصدر: دبي - البيان

أطلق «الإمارات الإسلامي»، أمس، حملة ترويجية خاصة للادخار، تتيح للمتعاملين كسب ما تصل قيمته إلى 80 ألف درهم من الذهب.

وخلال فترة الحملة الممتدة حتى يوم 31 يوليو المقبل، سوف يكافئ «الإمارات الإسلامي» المتعاملين من المواطنين والمقيمين بمنحهم قسيمة للذهب بقيمة 2000 درهم عن كل 250 ألف درهم أو 80 ألف دولار يتم إيداعها كأموال جديدة في حساب التوفير «كنوز»، أو حساب التوفير «سوبر»، أو حساب التوفير الاستثماري، الجديد أو الراهن. ويتأهل المتعاملون للحصول على المكافأة لدى الحفاظ أيضاً على رصيدهم لمدة ستة أشهر كحد أدنى.

سُبُل مبتكرة

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «نبحث باستمرار عن سُبُل مبتكرة لمكافأة المتعاملين، وهنا يأتي دور حملتنا الترويجية الجديدة التي تتيح لهم الفوز بالمكافآت المميزة والاستفادة من الأصول الثمينة على غرار الذهب.

وتندرج هذه الحملة في إطار التزامنا المتواصل بدعم أهداف الادخار التي يضعها المتعاملون لتأمين مستقبلهم المالي، ونحن على ثقة بأن فرصة كسب ما تصل قيمته إلى 80 ألف درهم من الذهب سيحفزهم ويشجعهم على مواصلة الادخار، لا سيما خلال هذه الفترة التي يغيب عنها اليقين».

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