ارتفاع مكاسب أسواق المال إلى 18 مليار درهم خلال جلستين

المصدر: وام

واصلت أسواق المال الإماراتية صعودها لليوم الثاني على التوالي من تعاملات شهر يونيو الجاري مما رفع رصيد مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى نحو 18 مليار درهم خلال جلستين.

وساهم الأداء الايجابي للأسواق في زيادة حجم السيولة المتداولة في جلسة اليوم مقارنة مع اليوم السابق في مؤشر على استمرار دخول الاستثمار المؤسسي والذي شجع بدوره المستثمرين الأفراد على مزيد من التداول.

وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى أكثر من 400 مليون درهم وبلغ عدد الأسهم المتداولة 186 مليون سهم نفذت من خلال 5595 صفقة.

وتظهر المتابعة اليومية ارتفاع المؤشرالعام لسوق أبوظبي للأوراق المالية الى مستوى 4277 نقطة بزيادة نسبتها 2.56 % وهي أعلى نسبة مكاسب يومية يسجلها منذ عدة أسابيع.

ووفقا لمعطيات التحليل الفني فإن المؤشر العام لسوق العاصمة تخطي أكثر من حاجز وبات مرشحا لتجاوزمستويات أعلى خلال الأيام القادم.

وواصل سهم الاتصالات تقديم الدعم لمؤشر أبوظبي بعدما ارتفع إلى 16.68 درهم .. فيما صعد سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11.48 درهم ،كما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 4.78 درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي الى 3.39 درهم ..وصعد سهم جلفار بالحد الأعلى المسموح به يوميا بالغا 1.35 درهم.

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