تخفيف القيود يمنح الأسهم 8 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية، أمس، 8 مليارات درهم في مستهل جلسات يونيو الجاري، مدعومةً بتحسن معنويات المستثمرين مع استمرار تخفيف القيود المفروضة على بعض القطاعات بسبب «كورونا».

وجاء سوق دبي ضمن الأفضل أداءً بين أسواق المنطقة، مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية والاستئناف التدريجي للحركة الاقتصادية في الإمارة.

وارتفع سوق دبي 1.47% إلى 1973.72 نقطة، وزاد سوق أبوظبي 0.7% إلى 4170.71 نقطة. ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفعت بورصة الأردن 2.04% و«السعودية» 1.05% و«الكويت» 0.22% و«مصر» 0.07% و«البحرين» 0.02%، فيما انخفضت «مسقط» 0.27%.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة إجمالية 387.45 مليون درهم، منها 189.45 مليوناً لـ«دبي»، و198 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 192.8 مليون سهم، بواقع 131.7 مليوناً في «دبي»، و61.14 مليوناً في «أبوظبي»، من خلال 5526 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي، ارتفاع «البنوك» 1.71% بدعم «دبي الإسلامي» 1.14% و«الإمارات دبي الوطني» 2.8%، وزاد «العقار» 1.44% لارتفاع «إعمار العقارية» 1.59% و«إعمار مولز» 3.03%، و«داماك» 1.11%. ونما «الاستثمار» 0.56% بدفع «دبي المالي» 1.5%، و«شعاع كابيتال» 5.36%، وارتفع «النقل» 1.97% بدعم «العربية للطيران» 2.88%، و«أرامكس» 1.28%، و«الخليج للملاحة» 1.42%.

وتزعّم «الإمارات دبي الوطني» النشاط بـ71.5 مليوناً، تلاه «دبي الإسلامي» 24.7 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 20.7 مليوناً. وحقق «شعاع كابيتال» أكبر ارتفاع 5.36% فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً 4.89%.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع «البنوك» 0.58% لصعود «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 3.41%، وزاد «الاتصالات» 1.14%، وارتفع «الاستثمار» 3.47% بدفع «العالمية القابضة» 3.57%، و«إشراق» 3.13%، و«الواحة كابيتال» 3.5%. بينما انخفض «العقار» 1.13% بضغط «الدار» 1.15%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.9%، وتراجع «الطاقة» 1.92% لانخفاض «طاقة» 3.62%، و«دانة غاز» 3.73%.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على النشاط بـ46.7 مليوناً، تلاه «اتصالات» 41.8 مليوناً، ثم «أدنوك للتوزيع» 38 مليوناً. وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع 14.56% فيما كان «ميثاق» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

تباين

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 14 مليوناً، مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 6 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق أبوظبي ونحو البيع بسوق دبي.

إفصاحات

يبحث مجلس إدارة «دبي للاستثمار» غداً، بعد اجتماع الجمعية العمومية مباشرة، في حال اكتمال النصاب، انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وتعيين أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

أعلنت «جلفار» إصدار حقوق الاكتتاب لمساهميها بقيمة 500 مليون درهم، وقالت في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الإصدار سوف يسهم في تعزيز وضع رأسمال الشركة، وتحسين صورة ديونها، وتوفير الدعم المالي لإنجاح خطة النمو متوسطة المدى.

وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 29 يونيو الجاري، وتستمر حتى 12 يوليو المقبل. وبالإضافة إلى تعزيز الهيكلية المالية والميزانية، من شأن رأس المال الإضافي، الذي سوف يتم توظيفه الآن للإسهام في توسيع عمليات الشركة في أسواق رئيسة، بما فيها مصر والعراق والسعودية.

وكانت «جلفار» أعادت أخيراً إطلاق أكثر من 80 منتجاً في عُمان والسعودية، في وقتٍ سابق من العام الجاري، وذلك بعد تأكيد مطابقته التامة لممارسات التصنيع الجيّد، من خلال فحص أجراه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.

حققت «الخليج للمشاريع الطبية»، 13.88 مليون درهم أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الجاري.

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