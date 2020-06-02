2.9 مليار استثمار المواطنين والعرب في الأسهم خلال 5 شهور

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عزّز المواطنون والعرب مشترياتهم للأسهم المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020 بصافي 2.9 مليار درهم، بمشتريات إجمالية 25.82 ملياراً، ومبيعات 22.95 ملياراً.

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، تحقيق المواطنين استثمار بـ2.6 مليار، بعدما حققوا 22.11 ملياراً مشتريات، و19.49 ملياراً مبيعات.

ووصل استثمار المواطنين في سوق دبي 376.7 مليوناً بمشتريات 12.64 ملياراً، و12.26 ملياراً مبيعات، فيما بلغ استثمارهم في سوق أبوظبي 2.24 مليار بمشتريات 9.46 مليارات، ومبيعات 7.22 مليارات.

وحقق العرب دون الخليجيين استثمار في السوقين 244.6 مليوناً كمحصلة شراء، بعد تحقيق مشتريات 3.7 مليارات، ومبيعات 3.46 مليارات، وصل صافي استثمارهم في سوق دبي إلى 169 مليوناً وإلى 75.6 مليوناً في سوق أبوظبي. بينما اتجه الأجانب والخليجيون نحو التسييل في السوقين بصافي 2.86 مليار كمحصلة بيع، بـ18.4 ملياراً مبيعات، و15.54 ملياراً مشتريات.

وسجّل الأجانب صافي بيع 2.65 مليار بعد تسجيلهم 14.77 ملياراً مبيعات، و12.1 ملياراً مشتريات، وبلغ صافي استثمارهم في سوق أبوظبي 2.29 مليار و363.07 مليوناً في سوق دبي. وسجّل الخليجيون 209.9 ملايين كمحصلة بيع، بعد تحقيقهم مبيعات 3.64 مليارات، مقابل مشتريات 3.4 مليارات، وبلغ صافي استثمارهم في سوق أبوظبي 27.2 مليوناً، وفي سوق دبي 182.67 مليوناً.

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