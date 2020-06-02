7.7 مليارات تداولات 10 شركات وساطة بدبي في مايو

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة في سوق دبي المالي، على 79.2%، بواقع 7.7 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في مايو الماضي، البالغة نحو 9.7 مليارات.

وتصدرت القائمة «هيرميس-الإمارات» بـ1.9 مليار (19.68%)، تلتها «أرقام سيكيوريتيز» 1.7 مليار (17.55%)، و«بي إتش مباشر» 894.2 مليوناً (9.21%)، و«أبوظبي الإسلامي» 693.19 مليوناً (7.14%)، و«أبوظبي الأول» 576.86 مليوناً (5.94%)، و«الإمارات دبي الوطني» 566.15 مليوناً (5.83%)، و«مينا كورب» 396.37 مليوناً (4.08%)، و«الرمز كابيتال» 370.4 مليوناً (3.82%)، و«دبي الإسلامي» 291.34 مليوناً (3%)، و«سيكو» 287.95 مليوناً (2.97%)، و«أبوظبي التجاري» 265.01 مليوناً (2.73%)، و«شعاع» 216.1 مليوناً (2.23%)، و«الضمان» 215.3 مليوناً (2.22%).

تلتها «الإمارات الإسلامية» 199.13 مليوناً (2.05%)، ثم «المشرق» 167.1 مليوناً (1.72%)، و«إتش إس بي سي» 155.4 مليوناً (1.6%)، و«الشارقة الإسلامي» 117.9 مليوناً (1.22%)، و«دار التمويل» 97.74 مليوناً (1.01%)، و«دبي التجاري» 95.74 مليوناً (0.99%). فيما سجّلت «الأنصاري» 85.28 مليوناً (0.88%)، بعدها «غلوبال» 72.65 مليوناً (0.75%)، فـ«الدار» 65.4 مليوناً (0.67%).

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