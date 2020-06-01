بنوك دبي تضخّ 20 ملياراً في شرايين الاقتصاد

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

كشف مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن بنوك دبي ضخت نحو 20 مليار درهم في شرايين اقتصاد الإمارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، ووفقاً لإحصاءات المؤشرات المصرفية لأبريل الماضي، بلغ رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي بنهاية أبريل 885.6 ملياراً، مقابل 865.9 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 19.7 ملياراً وبنمو 2.3%.

واستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من قروض الأشهر الأربعة الأولى من 2020، حيث بلغ نصيبه 10.5 مليارات، وارتفع إجمالي رصيد الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في دبي من 517.5 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019 إلى 528 ملياراً بنهاية أبريل 2020 بزيادة 2%، وتستحوذ بنوك دبي على 46% من إجمالي الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في الدولة، البالغ تريليوناً و140.8 ملياراً، بينما تستحوذ أبوظبي على 41.9% والإمارات الشمالية على 11.77%.

كما ارتفع إجمالي القروض التي ضختها بنوك دبي في قطاع الأعمال والصناعة ليصل رصيدها إلى 392.3 ملياراً بنهاية أبريل، مقابل 378.2 ملياراً بنهاية ديسمبر، بزيادة مقدارها 14.1 ملياراً وبنمو 3.7%، بينما تراجعت القروض الشخصية إلى 135.7 ملياراً بنهاية أبريل، مقابل 139.3 ملياراً بنهاية ديسمبر. كما تراجع الإقراض للأجانب غير المقيمين إلى 67.6 ملياراً، مقابل 81.4 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019.

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