«راكز» تتيح خيار تأسيس الشركات القابضة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» خيار تأسيس الشركات القابضة أخيراً، كأحدث إضافة للتشكيلة الواسعة من الباقات والخدمات التي تقدمها لدعم المستثمرين في رأس الخيمة، حيث يمنح هذا النوع من الشركات تأميناً على استثمارات أصحاب الأعمال بامتلاكهم حصصاً وأصولاً في العديد من الكيانات القانونية الأخرى، إضافة إلى إدارة المخاطر.

وأكد رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، المكانة البارزة التي تتبوؤها دولة الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات أماناً وجاذبيةً في المنطقة وبالفرص الواعدة التي تتيحها رأس الخيمة للمستثمرين العالميين، التي من ضمنها تأسيس شركات قابضة من شأنها إثراء خيارات التأسيس التي تقدمها راكز لهم.

وأشار إلى أن بإمكان المستثمرين في الشركات القابضة تنويع وإدارة استثماراتهم بفعالية أكبر عن طريق تملّك أصول وحصص في الشركات الأخرى على حدة، تحقيقاً لمبدأ الشفافية عند دخول المشاريع أو الخروج منها.

وأكّد جلّاد، سعي "راكز" المتواصل لتوفير المزيد من أشكال الكيانات القانونية التي يمكن تأسيسها في راكز جنباً إلى جنب مع أنسب الحلول التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الأجنبية في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأشار إلى أن كُلفة تأسيس شركة قابضة في «راكز» تبدأ من 10535 درهماً مع توافر خيار تأسيس الشركة ككيان منطقة حرة أو كيان محلي مع تمتع الشركة في كِلا الحالتين بالعديد من المزايا التي تشمل اختيار المنشأة الملائمة وأهلية الحصول على تأشيرات إقامة بالإمارات وحسابات مصرفية في البنوك العاملة في الدولة.

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