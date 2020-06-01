استقالة مازن منّاع من «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مصرف أبوظبي الاسلامي، أمس، قبول مجلس إدارة المصرف طلب استقالة مازن منّاع من منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة.

وقال جوعان عويضة سهيل الخيلي، رئيس مجلس الإدارة: «أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة الموظفين في «أبوظبي الإسلامي» بجزيل الشكر والامتنان إلى مازن منّاع على جهوده الملموسة خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي للمصرف».

وأفاد المصرف بأن مجلس الإدارة قد بدأ بالعمل بشكل فعّال على تأمين خلف للرئيس التنفيذي وحتى ذلك الحين، قرر مجلس الإدارة تعيين سانديب شوهان، الرئيس التنفيذي الحالي للعمليات، رئيساً تنفيذياً بالإنابة بشكل فوري. وقد انضم شوهان إلى المصرف في أبريل الماضي؛ لشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بعد خبرة امتدت 25 عاماً في مناصب قيادية في مصارف عالمية ومحلية كان آخرها الرئيس التنفيذي للعمليات في «المشرق».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز