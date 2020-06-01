19.7 مليار درهم إقراض بنوك دبي في 4 أشهر

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

كشف مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن بنوك دبي ضخت 19.7 مليار درهم في شرايين اقتصاد الإمارة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2020، ووفقاً لإحصاءات المؤشرات المصرفية لأبريل الماضي، بلغ رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي بنهاية أبريل 885.6 ملياراً، مقابل 865.9 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضيين، بزيادة 19.7 ملياراً وبنمو 2.3%.

واستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من القروض، بواقع 10.5 مليارات، وارتفع إجمالي رصيد الإقراض للقطاع الخاص بدبي إلى 528 ملياراً بنهاية أبريل 2020 بزيادة 2%، وتستحوذ بنوك دبي على 46% من إجمالي الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في الدولة، البالغ تريليون و140.8 ملياراً، بينما تستحوذ أبوظبي على 41.9% والمناطق الشمالية على 11.77%.

ارتفاع

كما ارتفع إجمالي قروض بنوك دبي لقطاع الأعمال والصناعة إلى 392.3 ملياراً، مقابل 378.2 ملياراً، بزيادة 14.1 ملياراً وبنمو 3.7%، بينما تراجعت القروض الشخصية إلى 135.7 ملياراً، مقابل 139.3 ملياراً. كما تراجع الإقراض للأجانب غير المقيمين إلى 67.6 ملياراً، مقابل 81.4 ملياراً.

وكشفت إحصاءات «المركزي» عن زيادة كبيرة في أصول بنوك دبي بنهاية أبريل إلى تريليون و489.2 ملياراً، مقابل تريليون و456.6 مليار بزيادة 32.6 ملياراً وبنمو 2.2%، وتمثل أصول بنوك دبي 47.2% من إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات البالغ 3 تريليونات و155.7 ملياراً بنهاية أبريل 2020، بينما تمثّل أصول بنوك أبوظبي 44.6% وبنوك المناطق الشمالية 8.2%، كما رفعت بنوك دبي رؤوس أموالها واحتياطياتها إلى 190.3 ملياراً، مقابل 188.3 ملياراً بزيادة ملياران وبنمو 1.1%.

وأكدت الإحصاءات أن معدل كفاءة رأس المال، الذي يعبّر عن الملاءة المالية للبنوك بلغ 17.8% لبنوك دبي، و15.8% لبنوك أبوظبي، و17.3% لبنوك المناطق الشمالية بنهاية مارس الماضي، فيما ارتفعت المخصصات العامة لبنوك دبي إلى 18.3 ملياراً، مقابل 16.1 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي.

كما كشفت الإحصاءات أن ودائع بنوك دبي بلغت بنهاية أبريل الماضي 869.8 ملياراً، مقابل 870.3 ملياراً بنهاية ديسمبر، بتراجع طفيف مقداره نصف مليار. وتشكّل ودائع بنوك دبي حصة 46.5% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي البالغ تريليون و872.2 ملياراً بنهاية أبريل الماضي، بينما تشكّل ودائع بنوك أبوظبى البالغة 837.5 ملياراً حصة 44.7%، وبنوك المناطق الشمالية 8.8%.

استثمارات

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي استثمارات بنوك دبي بنهاية أبريل الماضي بلغت 150.4 ملياراً، مقابل 155.5 ملياراً بنهاية ديسمبر، وتراجعت استثمارات بنوك دبي في سندات الدين من 51.8 ملياراً بنهاية ديسمبر إلى 45.4 ملياراً بنهاية أبريل، كما تراجعت استثماراتها في الشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق لتصل إلى 66.8 ملياراً، مقابل 70.7 ملياراً، وكذلك استثمارات الأسهم لتصل إلى 3.2 مليارات مقابل 3.7 مليارات بنهاية ديسمبر 2019.

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