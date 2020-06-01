خلل فنّي يؤجّل عمومية «الاتحاد العقارية»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «الاتحاد العقارية» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية نظراً لوجود مشكلة فنية. وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، أنه من المقرر إعلان الموعد الجديد للجمعية العمومية في وقت لاحق.

وكان من المقرر عقد الجمعية العمومية، السبت الماضي، لإقرار التعيينات التي تمت في مجلس الإدارة وتشمل كلاً من جورج كلار، وضاحي المنصوري، ومحمد العتيبة، وعبدالله الرستماني، وتجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية في أبريل 2019 لشراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها.

وسوف تنظر الجمعية في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والموافقة على استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يجاوز 332.88 مليون درهم لخفض الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.

وأغلق السهم أمس منخفضاً بنسبة 4.98 % متصدراً قائمة الأسهم الأكثر هبوطاً ليغلق عند 0.26 درهم وسط تداولات نشطة تجاوزت 83.95 مليون سهم بقيمة 22.68 مليون درهم من خلال 390 صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز