الأسهم تتباين.. والسيولة دون 250 مليوناً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع، وسط غياب المحفزات، وسيطرة الهدوء على التعاملات، بعد عطلة عيد الفطر، فيما تركّزت التداولات بشكل رئيس على أسهم «البنوك» و«العقار» و«الاتصالات»، مع سعي المستثمرين لاقتناصها، في ظل تداولها عند مستويات سعرية جذّابة.

وهبط سوق دبي 0.84% إلى 1945.09 نقطة، بضغط أسهم «العقار» و«البنوك» و«الاستثمار»، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.54% عند 4141.61 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والعقارات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 220.87 مليون درهم، موزعة بواقع 146.9 مليون في «دبي»، و73.96 مليون في «أبوظبي»، وجرى التداول على 206.05 ملايين سهم، منها 172.53 مليوناً بـ«دبي»، و33.52 مليوناً بـ«أبوظبي»، من خلال 4390 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع البنوك 1.16%، مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.69%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.93%، ونزل قطاع العقار 0.35%، مضغوطاً بهبوط «الاتحاد العقارية» 4.98%، و«أرابتك» 4.41%، و«داماك» 3.24%، فيما استقر «إعمار مولز»، وارتفاع «إعمار العقارية» 0.4%، و«إعمار للتطوير» 1.55 %.

ونزل قطاع الاستثمار 0.5%، مع تراجع «سوق دبي المالي» 1.88%، و«شعاع» 1.93%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، ونزل قطاع النقل بنحو 1.56%، بدعم هبوط «الخليج للملاحة» 1.96%، و«العربية للطيران» 1.89%، و«أرامكس» 1.27%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 29.16 مليوناً، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات 25.46 مليوناً، ثم «الاتحاد العقارية» جاذباً 22.68 مليوناً. وحقق «السلام القابضة» أكبر ارتفاع 2.8%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً 4.98%.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك 0.38%، بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 0.54%، فيما استقر «أبوظبي التجاري» و«بنك الشارقة» و«الشارقة الإسلامي» دون تغيير، وانخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.29%، وصعد قطاع الاتصالات 0.51%، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونما قطاع العقار 0.67%، مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 2.14%، و«الدار» 0.58%، وزاد قطاع الاستثمار 2.59%، مع ارتفاع «العالمية القابضة» 3.7%، فيما انخفض «إشراق» 0.44%، و«الواحة كابيتال» 4.7%، بينما انخفض قطاع الطاقة 0.55%، مع هبوط «طاقة» 1.43%، و«دانة غاز» 1.08%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.35%.

وتزعّم «اتصالات» النشاط، مستقطباً 17.23 مليوناً، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 12.26 مليوناً، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 9.9 ملايين. وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع 14.32%، فيما كان «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً 4.7%.

بيانات

وعلى صعيدً متصل، دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين، إلى ضرورة التأكّد من تعبئة كامل بيانات أوامر شراء وبيع الأسهم بمعرفتهم قبل التوقيع عليها وتسليمها لشركة الوساطة، وذلك حتى لا يتم استغلالها بطريقة قد تُعرّض المستثمرين لمخاطر التلاعب في حسابتهم.

جني أرباح ضغط على الأسواق في مايو

هبطت الأسهم المحلية في تداولات مايو المنصرم مع تأثّرها بهبوط أسهم قيادية إثر تعرضها لجني أرباح بعد مكاسب قوية في سابقه أبريل. فخلال مايو، هبط سوق دبي 4.02% أو ما يعادل 81.52 نقطة، ليقفل عند 1945.09 نقطة بعد مكاسب قوية في سابقه أبريل زادت على 14.4%، وجاء التراجع بضغط هبوط أسهم «البنوك» 2.52% و«الاستثمار» 2.47% و«العقار» 6.9% و«النقل» 2.55%.

كما انخفض سوق أبوظبي 2.09% توازي 88.75 نقطة ليصل عند 4141.6 نقطة بعد ارتفاع 13.27% في سابقه أبريل، متأثراً بتراجع أسهم «البنوك» 3.56% و«العقار» 4.74% و«الطاقة» 4.92% و«الاستثمار» 0.15%، بينما قلّص صعود «الاتصالات» 1.42% من وتيرة هبوط السوق.

إفصاحات

› أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الحدود القصوى والدنيا الجديدة لتملك أسهم شركتي «القدرة القابضة» و«واحة الزاوية القابضة»، اعتباراً من 31 مايو المنصرم، مشيراً إلى أن جميع أسهم الشركتين اسمية، ويجب ألا تقل نسبة مساهمة المواطنين في أي وقت، طوال مدة بقاء الشركتين، عن 51 % من رأس المال.

› سجلت «العين الأهلية للتأمين»، أرباحاً صافية 9.36 ملايين درهم في الربع الأول من 2020، مقابل 14.62 مليوناً في الفترة نفسها من 2019.

› وافق مجلس إدارة شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» على شروط التأجير الجديدة.

› يجتمع مجلس إدارة «الأغذية المتحدة» في 4 يونيو الجاري، للموافقة على البيانات المالية للربع الأول 2020.

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