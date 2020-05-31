مصرف أبوظبي الاسلامي يقبل استقالة الرئيس التنفيذي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الاسلامي، اليوم الأحد، عن قبول مجلس إدارة المصرف طلب استقالة مازن منّاع من منصبه كرئيس تنفيذي.

وأفاد المصرف بأن مجلس الادارة قد بدأ بالعمل بشكل فعال على تأمين خلف للرئيس التنفيذي، وحتى ذلك الحين، قرر المجلس تعيين سانديب شوهان، الرئيس التنفيذي الحالي للعمليات كرئيس تنفيذي بالإنابة بشكل فوري.

وقد انضم سانديب إلى المصرف في أبريل 2020 لشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بعد خبرة امتدت 25 عاماً في مناصب قيادية في مصارف عالمية ومحلية كان آخرها الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك المشرق.

وفي معرض تعليقه على هذا الموضوع، أفاد جوعان عويضة سهيل الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الاسلامي:" أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة الموظفين في مصرف أبوظبي الاسلامي بجزيل الشكر والامتنان إلى مازن على جهوده الملموسة خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي للمصرف".

وكان مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي قام بتعيين مازن منّاع في منصب الرئيس التنفيذي في فبراير 2019.

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