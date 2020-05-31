تأجيل موعد عمومية الاتحاد العقارية بسبب "مشكلة فنية"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بها، والتي كان من المقرر عقدها في 30 مايو 2020، وذلك بسبب مشكلة فنية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم لسوق دبي المالي، إنه تم التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بتأجيل العمومية، وسوف يحدد لها موعد آخر لم يحدد بعد.

وكان من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية عن بعد وأن يتم التصويت على جدول الأعمال الخاص بها عبر البريد الالكتروني.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة بعض القرارات الخاصة، منها استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يجاوز 332.88 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة بنهاية ديسمبر 2019.

كما تبحث العمومية تجديد الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.

وسجل سهم الشركة هبوطاً بنسبة 4.98% في تداولات اليوم ليغلق على 26.7 فلسا متصدراً الأسهم الأكثر تداولاً حسب الحجم بنحو 83.95 مليون سهم بقيمة 22.7 مليون درهم.

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