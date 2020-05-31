تدفقات أجنبية متوقعة على سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«داماك»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

يطل سهما «الإمارات دبي الوطني» و«داماك» على مؤشر «إم. إس. سي. آي» القياسي العالمي للأسواق الناشئة بداية الأسبوع الجاري بعد إدراجهما على المؤشر وسط توقعات بأن يستقطب السهمان تدفقات واستثمارات أجنبية كبيرة الفترة المقبلة.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدينغ للاستثمارات، إن انضمام السهمين إلى المؤشر دليل على الثقة التي يضعها المستثمرون في الأسهم الإماراتية، مشيراً إلى أن الانضمام سيسمح للسهمين أن يكونا متاحين أمام مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين، بما يساعد على تنويع قاعدة المساهمين، ويسهم في تحسين السيولة.

وأوضح جون لوقا، مدير التطوير لدى «ثنك ماركتس»، أن المستثمرين الأجانب يعتمدون على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إذ يقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة به.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز