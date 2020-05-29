سيولة مليارية في الأسواق للمرة الأولى منذ نوفمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استقطبت الأسهم المحلية سيولة قوية في ختام جلسة أمس هي الأعلى منذ نوفمبر الماضي مع تجاوزها 1.6 مليار درهم، حاز سهم «الإمارات دبي الوطني» على أكثر من نصفها بفعل شراء أجنبي وعمليات نقل ملكية استهدفت السهم قبل إدراجه على مؤشر «إم إس سي آي» القياسي العالمي المقرر اليوم.

وانخفض سوق دبي 1.15% إلى 1961.48 نقطة، وهبط سوق أبوظبي 0.35% إلى 4119.31 نقطة. ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، فالسيولة المحققة عند 1.62 مليار هي أول سيولة مليارية منذ نهاية نوفمبر الماضي والبالغة حينها 1.4 مليار درهم، وتوزعت بواقع 1.2 مليار لـ«دبي»، و443 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 571.2 مليون سهم، منها 431.8 مليوناً بـ«دبي»، و139.4 مليوناً بـ«أبوظبي»، عبر 10912 صفقة.

وقال وسطاء لـ«البيان الاقتصادي»، إن التداولات الكبيرة على سهم «الإمارات دبي الوطني» سببها عمليات نقل ملكية وإجراءات داخلية بين المحافظ في آخر يوم تسوية بالشهر وقبل إدراج السهم على مؤشر «إم. إس. سي. آي»، متوقعين تحقيقه مكاسب قوية في الأيام المقبلة واستقطاب سيولة وتدفقات نقدية من محافظ أجنبية بعد ضمه للمؤشر العالمي. ووفق رصد «البيان الاقتصادي» شهد «الإمارات دبي الوطني» في الساعة 1:55 التنفيذ على عدد 86.65 مليون سهم بقيمة 748.69 مليون.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض «العقار» 2% بهبوط «إعمار العقارية» 3.1%، و«إعمار للتطوير» 2.51%، و«داماك» 0.3%، و«ديار» 5%، و«الاتحاد العقارية» 4.74%، و«أرابتك» 5%، وانخفض «البنوك» 1% لتراجع «الإمارات دبي الوطني» 3.24% فيما نما «دبي الإسلامي» 1.42%.

وتراجع «الاستثمار» 0.76% بضغط «دبي للاستثمار» 0.84%، و«شعاع كابيتال» 5%، بينما ارتفع «النقل» 0.27% بدفع «العربية للطيران» 1.92%، فيما هبط «أرامكس» 0.94%، و«الخليج للملاحة» 0.83%.

وتزعّم «الإمارات دبي الوطني» النشاط بسيولة هي الأكبر في تاريخه بقيمة 879.5 مليون، تلاه «إعمار العقارية» 94.85 مليون، ثم «دبي الإسلامي» 68.57 مليون، وحقق «إعمار مولز» أكبر ارتفاع 3.12% فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 5%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 280 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 280 مليون درهم، موزعة بواقع 1.25 مليون للعرب، و70.34 مليوناً للخليجيين، و208.45 ملايين للمواطنين.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.74% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.89%، و«أبوظبي التجاري» 0.45%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وتراجع قطاع العقار 2.43% بفعل هبوط «الدار» 2.26%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.94%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.73% مع تراجع «الواحة كابيتال» 4.91%، و«إشراق» 4.66% فيما استقر «العالمية القابضة»، ونما قطاع الاتصالات 0.64% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بذات النسبة، وارتفع قطاع الطاقة 0.2% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 3.21% فيما هبط «دانة غاز» 2.25% واستقر «طاقة».

وهيمن «اتصالات» على النشاط بسيولة 123.34 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 101.23 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 90.46 مليون درهم، وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع بنسبة 23.42% فيما كان «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.99%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 120 مليون درهم، منها 1.64 مليون للعرب، و50.87 مليوناً للخليجيين، و67.5 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 120 مليون درهم.

تباين

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 5 ملايين درهم، ونحو البيع بسوق أبوظبي بصافي استثمار 31.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 5 ملايين درهم، وإلى الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 31.6 مليون درهم.

إفصاحات

* أعلنت «أرامكس» تعيين عثمان الجدا في منصب المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة، خلفاً لإياد كمال، اعتباراً من 31 مايو الجاري.

* أعلنت «غلفا للمياه» بدء الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمالها إلى 40 مليون درهم عن طريق حقوق الاكتتاب اعتباراً من 28 يونيو وحتى 9 يوليو المقبلين، وستضاف أرصدة الحقوق المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة حق واحد لكل 3 أسهم مملوكة في 18 يونيو وستتداول حقوق الاكتتاب بين 21 يونيو و2 يوليو المقبلين، على ألا تقل مساهمة المواطنين عن 51% من رأس مال الشركة.

* سجلت «أسمنت رأس الخيمة» خسائر بقيمة 8 ملايين في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح 2.1 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

* دعت «الجرافات البحرية» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً دون الحضور الشخصي يوم 21 يونيو المقبل للنظر في عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي.

* أعلنت «منازل» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى تاريخ 4 يونيو المقبل لعدم اكتمال النصاب.

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