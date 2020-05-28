"سياحة أبوظبي" توفر ترخيص لعقد وتنظيم الفعاليات عند بعد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بعقد وتنظيم الفعاليات التي تتم عن بعد اعتباراً من 17 مايو الجاري وتشمل المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بشرط تقديمها عبر نظام ترخيص الفعاليات والحصول على التراخيص اللازمة للفعالية والمتحدثين وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الدائرة، في تعميم حصلت "البيان" على نسخة منه موجه إلى جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة، إنه يتطلب التزام الفنادق والمنشآت السياحية بإرفاق أجندة الفعاليات مبين فيها تفاصيل الفعالية مثل التاريخ والوقت والمكان مع تعهد بأن تكون الفعاليات عن بعد ولا يوجد بها تجمع، وإرفاق المستندات الخاصة بالمتحدث لأخذ الموافقات اللازمة، والتأكد من إرفاق شهادة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وأكدت الدائرة، على ضرورة عدم استغلال هذه التراخيص لعقد فعاليات يكون فيها تجمع وأن تكون جميع الفعاليات عن بعد مع مراعاة شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وفق التعاميم السابقة الصادرة عن كافة الجهات المعنية والخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت الدائرة أنه سيتم التفتيش على الفعاليات وقاعات الاجتماعات من قبل مفتشيها للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعية الجميع إلى الالتزام لتفادي الإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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