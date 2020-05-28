"أملاك": لم نتمكن من إتمام اتفاق إعادة هيكلة الديون

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أملاك للتمويل، اليوم الخميس عن أنها لم تتمكن من تنفيذ اتفاق لإعادة هيكلة ديونها لامتناع أحد دائنيها عن التوقيع.

وقالت الشركة في إفصاح إلى سوق دبي المالي، إنها حصلت في السابق على موافقة جميع دائنيها لإعادة هيكلة الديون وكانت تعمل للحصول على توقيعهم على الاتفاق.

وأضافت أنه تم توقيع الاتفاقية من قبل 26 ممول في مقابل امتناع ممول واحد فقط عن التوقيع، وبالتالي لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأشارت أملاك في افصاحها إلى أن مجلس الإدارة قرر عرض اتفاق إعادة الهيكلة على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل للشركة.

كانت «أملاك» استأنفت التفاوض مع ممولي الشركة بشأن إعادة الهيكلة للسماح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق نمو في ميزانيتها العمومية.

وفي ديسمبر الماضي قالت الشركة إن خطة معالجة الخسائر تقوم على خطة إعادة الهيكلة، مضيفة أنها أبرمت خطة إعادة الهيكلة مع دائنيها في 2014 وتم تعديلها في 2016، غير أن شروط الاتفاق الصارمة والانتعاش الضئيل في السوق العقاري لم يساعد على حقن الأموال، ما نتج عنه عدم توافق في الاستحقاق وعدم كفاية السيولة لتسديد الالتزامات حسب المتفق عليه.

وكانت الشركة أفصحت في نوفمبر 2019 أن الخسائر المتراكمة 1.35 مليار درهم تشكل 90 % من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.

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