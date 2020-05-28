"أرامكس" تُعيّن مديراً تنفيذياً جديداً للعمليات بالإنابة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أرامكس، المزوّد العالمي لخدمات النّقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن تعيين عثمان الجدا بمنصب المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة ليتولى مهام إياد كمال الذي سيُغادر الشركة في 31 مايو 2020 بعد مسيرة مهنية طويلة ومثمرة امتدت لتسعة وعشرون عاماً.

ويشغل الجدا حالياً منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة أرامكس في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وكان قد انضم إلى الشركة في العام 1994 وتقدّم في مسيرته المهنية ضمن شبكة أرامكس العالمية مستهلاً إياها في دول مجلس التعاون الخليجي لينتقل بعد ذلك لدعم وتطوير عمليات الشركة في أسواق الشرق الأقصى. وعلى مدار عشر سنوات في الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2017، ساهم الجدا بدور كبير في تأسيس أعمال أرامكس في منطقة آسيا وتولى في نهاية المطاف قيادة عمليات الشركة في القارة الآسيوية من خلال منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لتلك المنطقة.

وتحت قيادته، وسّعت أرامكس قاعدة عملائها وعملياتها تماشياً مع استراتيجيتها وأهدافها طويلة المدى. وسيباشر الجدا مهامه كمدير تنفيذي للعمليات بالإنابة بدءاً من 31 مايو 2020 إلى أن يتم تعيين مدير تنفيذي دائم للعمليات.

وفي هذه المناسبة، قال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "خلال مسيرته المهنية مع أرامكس التي تمتد لثلاثة عقود تقريباً، كان إياد كمال من الأعضاء المؤثرين في فريقنا الإداري وقدّم للشركة مساهمات عديدة لا تقدر بثمن. كما كان له دور فاعل في تعزيز استراتيجيتنا المؤسسية وعملياتنا حول العالم، الأمر الذي ساعد في دفع عجلة النمو التي شهدتها أرامكس على مر السنين. وتحت قيادته، وضع إياد تصوراً لمستقبل خدمات وحلول التجارة الإلكترونية التي تقدمها الشركة ولعب دورًا محوريًا في بناء بنية تحتية وأطر متينة لهذه الخدمات. ومؤخراً، عمل مع أعضاء فريقه بجدّ والتزام وبذلوا جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات التي يمر بها القطاع بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمية".

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