محافظ البنوك الوطنية تضخ 200 مليون درهم في أسهم الإمارات خلال أبريل

المصدر: وام

عادت المحافظ الاستثمارية التابعة للبنوك الوطنية للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية بعد بلوغ الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء و وصلت قيمة الاستثمارات التي ضختها في الأسواق المالية نحو 200 مليون درهم خلال شهر أبريل من العام 2020 بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته.

وساهمت عودة محافظ البنوك إلى الاستثمار في الأسواق المالية في ارتفاع أسعار شريحة كبيرة من الأسهم الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على المؤشرات العامة خلال الأسابيع الماضية.

وفي ظل التحسن الذي شهدته أسعار الأسهم فقد شجع ذلك على تداولات الأفراد الذين عادوا بدورهم إلى قاعات التداول لاستغلال الفرصة وتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

تجدر الإشارة إلى أن عودة محافظ البنوك للتداول أدى الى رفع اجمالي الرصيد التراكمي لاستثمارها في الأسهم إلى مستوى 9.2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي مقارنة مع مستوى 9 مليارات درهم في مارس السابق حسب الاحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت حركة التعاملات في الأسواق المالية منذ بداية أبريل الماضي و حتى الثلث الثاني من مايو الجاري ارتفاع أسعار شريحة الأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسب ترواحت بين 7 و 15%.

وكانت قائمة أكثر الأسهم التي حققت مكاسب خلال فترة الرصد مدرجة ضمن قطاعي العقار و البنوك بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وهي القطاعات التي تتميز شركاتها بتوزيع عوائد سنوية مجزية على المساهمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز