14 ملياراً تضخها البنوك الوطنية في شرايين الاقتصاد خلال 4 أشهر

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

ارتفع حجم التمويلات التي ضختها البنوك الوطنية في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020 إلى 14 مليار درهم واستحوذت على 88.9% من إجمالي التمويلات بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 11.1%.

ورفعت البنوك الوطنية إقراضها للقطاع الخاص من تريليون و2.5 مليار درهم إلى تريليون و5.7 مليارات درهم بزيادة 3.2 مليارات بينما زادت البنوك الأجنبية إقراضها للقطاع الخاص من 132.1 مليار درهم إلى 134.2 مليار درهم بزيادة 2.1 مليار درهم ورفعت البنوك الوطنية تمويلاتها لقطاع الأعمال والصناعة من 699.7 مليار درهم إلى 707 مليارات درهم 7.3 مليارات درهم بينما زادت البنوك الأجنبية تمويلاتها لنفس القطاع من 102.5 مليار درهم إلى 107.6 مليارات درهم بزيادة 5.1 مليارات درهم.

وتراجعت تمويلات البنوك الوطنية والأجنبية للأشخاص بنحو 4.1 مليارات درهم و2.1 مليار درهم لكل من البنوك الوطنية والأجنبية على التوالي خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام.

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