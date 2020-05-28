14 مليار درهم تضخها البنوك الوطنية في شرايين الاقتصاد

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

لامس إجمالي القروض التي ضختها البنوك الوطنية في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 14 مليار درهم، تشكل نحو 4 أضعاف القروض التي ضختها البنوك الأجنبية خلال نفس الفترة، والتي بلغت 3.6 مليارات درهم.

وتستحوذ البنوك الوطنية على حصة 88.9 % من إجمالي التمويل المصرفي، بينما تبلغ حصة البنوك الأجنبية نحو 11.1 %.

وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، عن رفع البنوك الوطنية رصيد قروضها المصرفية للأنشطة الاقتصادية، إلى تريليون و579.6 مليار درهم، بنهاية أبريل 2020، مقابل تريليون و565.6 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة 13.9 مليار درهم، بينما رفعت البنوك الأجنبية قروضها من 193 مليار درهم، إلى 196.6 مليار درهم، خلال نفس الفترة، بزيادة 3.6 مليارات درهم.

وأشارت الإحصاءات إلى أن البنوك الوطنية، رفعت إقراضها للقطاع الخاص، من تريليون و2.5 مليار درهم، إلى تريليون و5.7 مليارات درهم، بزيادة 3.2 مليارات، بينما زادت البنوك الأجنبية إقراضها للقطاع الخاص، من 132.1 مليار درهم، إلى 134.2 مليار درهم، بزيادة 2.1 مليار درهم، ورفعت البنوك الوطنية تمويلاتها لقطاع الأعمال والصناعة، من 699.7 مليار درهم، إلى 707 مليارات درهم، بينما زادت البنوك الأجنبية تمويلاتها لنفس القطاع، من 102.5 مليار درهم، إلى 107.6 مليارات درهم، بزيادة 5.1 مليارات درهم.

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