إعادة فتح الاقتصاد يُنعش الأسهم بمكاسب 6.4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 6.4 مليارات درهم بفضل تحسن معنويات المستثمرين وعودة الشراء المؤسسي والأجنبي مع إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وسط تحسن ملحوظ في مستويات السيولة لتتجاوز نصف مليار درهم بفعل عمليات شرائية على أسهم العقار بالأساس إلى جانب البنوك والاتصالات والاستثمار.

وصعد سوق دبي بنحو 2.35% أو ما يعادل 45.57 نقطة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ شهر، ليغلق عند 1984.48 نقطة مسجلًا أعلى مستوياته في 3 أسابيع بمكاسب سوقية تجاوز 3.86 مليارات درهم مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والسلع والتأمين والاتصالات، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.51% توازي 20.86 نقطة ليقفل عند 4133.76 نقطة وربح رأسماله السوقي 2.5 مليار درهم على وقع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 511.3 مليون درهم، منها 326 مليوناً في دبي، و185.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 344.6 مليون سهم، موزعة بواقع 286.7 مليوناً في دبي، و57.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال 8314 صفقة.

عقار دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 4.92% مع ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 5.73%، و«إعمار للتطوير» 3.64%، و«إعمار مولز» 5.78%، و«ديار» 4.08%، و«داماك» 5%، و«أرابتك» 0.81%، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 1.67%، وارتفع قطاع البنوك 0.88% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 2.94%، و«أملاك» 4.47%، و«جي إف إتش» 1.09%، فيما نزل «الإمارات دبي الوطني» 0.77%.

وصعد قطاع الاستثمار 3.27% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.5% و«سوق دبي المالي» 2.62%، و«شعاع كابيتال» 3.09%، وزاد قطاع النقل 1.96% على وقع مكاسب «العربية للطيران» 2.97%، و«أرامكس» 1.27%، و«الخليج للملاحة» 0.55%.

وتزعم «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 84 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 66.8 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» جاذباً 32.24 مليون درهم، وتصدر الأسهم الرابحة في دبي «المصرف الخليجي التجاري» 9.24%، فيما لم يتراجع سوى 3 أسهم فقط تصدرها «الاتحاد العقارية».

وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 51.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 51.6 مليونا.

بنوك أبوظبي

وعزز أداء سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.12% نتيجة صعود «أبوظبي التجاري» 0.45%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.34%، فيما انخفض «أبوظبي الأول 0.18%، وزاد قطاع العقار 0.57%.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.97% مع صعود سهم«اتصالات»بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الطاقة 0.97% بفعل مكاسب«دانة غاز»1.22%، و«طاقة»2.94%، فيما استقر«أدنوك للتوزيع». بينما انخفض قطاع الاستثمار 1%.

وهيمن«اتصالات»على النشاط بسيولة 46.15 مليون درهم، تلاه«أبوظبي الإسلامي»مستقطباً 35.15 مليون درهم، ثم«الدار»بتداولات 27.15 مليون درهم، وحقق«بلدكو»أكبر ارتفاع بنسبة 6.52% فيما كان«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.96%.

شراء مؤسسي

عمدت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 15 مليون درهم، منها 10 ملايين في دبي، و5 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 15 مليون درهم موزعة بواقع 10 ملايين في دبي، و5 ملايين في أبوظبي.

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