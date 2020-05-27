"جلفار" تقلص خسائرها وتطلق منتجات جديدة لتحسين الربحية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" تقليص خسائرها في الربع الأول إلى 68.9 مليون درهم مقارنة بنحو 91.6 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019.

وأشارت الشركة، في افصاح لسوق أبوظبي اليوم، تسجيلها خسائر متراكمة بنحو 565.7 مليون درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بما يعادل 49% من رأس المال.

وذكرت الشركة أنها اتخذت عدة إجراءات لمعالجة الخسائر من بينها رفع التعليق المؤقت على كل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان ومن المتوقع رفع التعليق المؤقت للكويت قريبا، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة لزيادة الحصة السوقية وتحسين الربحية.

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