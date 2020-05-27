"منازل" العقارية تتفاوض مع مستثمر استراتيجي لشراء مشروع "مرزاب"

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت شركة منازل العقارية "منازل"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها تتفاوض مع مستثمر استراتيجي لشراء كامل مشروع "مرزاب" ومن المقرر الإعلان عنه للسوق في الوقت المناسب من العام الحالي.

وأضافت الشركة، في تقرير رئيس مجلس الإدارة المرسل إلى سوق أبوظبي اليوم، أنها تعمل على تحصيل مبيعات "الريف 2"، الذي تم الانتهاء منه، ومن مستحقات مالية لدي جهات رسمية بما يعادل 170 مليون درهم في 2020.

وأوضحت الشركة أنه فيما يخص مشروع "غنتوت"، فيجري العمل مع المالك لزيادة مساحات البيع على أن يتم تسويقه في 2021، مشيرة إلى إعادة جدولة بعض التسهيلات المالية لتسهيل الدفعات وتحويل بعض الأصول إلى نقد لضمان تدفقات نقدية منتظمة.

وأغلق سهم "منازل"، اليوم مرتفعاً 5.86% بعد التداول على 264 ألف سهم بقيمة 78.5 ألف درهم من خلال 3 صفقات فقط.

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