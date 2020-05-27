"وطنية" تشتري 4.9% من أسهم "دار التكافل"

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الوطنية للتكافل "وطنية"، عن شراء حصة قدرها 4.9% بقيمة 5.88 ملايين درهم في شركة دار التكافل المدرجة في سوق دبي المالي.

وأضافت الشركة في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى إنتاج دخل استثماري عن طريق زيادة رأس المال وأرباح الأسهم مستقبلا.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لعملية الشراء في نتائج النصف الأول من العام الحالي.

وأغلق سهم "دار التكافل" مرتفعاً أمس 0.97% وسط تداولات بقيمة 115.4 ألف درهم، فيما لم يشهد سهم "الوطنية للتكافل" أي تداولات تذكر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز