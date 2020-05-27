الأسهم الإماراتية تربح 6.4 مليارات درهم تفاؤلاً بإعادة فتح الاقتصاد بدبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام جلسة اليوم الأربعاء وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 6.4 مليارات درهم مع تحسن معنويات المستثمرين بعد إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي اعتباراً من أمس عقب نهاية عطلة عيد الفطر.

وصعد سوق دبي بنحو 2.35% أو ما يعادل 45.57 نقطة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ شهر، ليغلق عند 1984.48 قطة مسجلا أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بمكاسب سوقية تربو على 3.86 مليارات درهم بدعم رئيسي من الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك.

ولم يتراجع في دبي سوي 3 أسهم فقط، بينما تصدر الرابحين "إعمار مولز" بنحو 5.79% و"إعمار العقارية" 5.74% و"إعمار للتطوير" 3.65% و"دبي للاستثمار" 3.51% و"العربية للطيران" 2.97% و"دبي الإسلامي" 2.94% و"سوق دبي المالي" 2.62%.

بينما صعد سوق أبوظبي 0.51% توازي 20.86 نقطة ليقفل عند 4133.76 نقطة وربح رأسمالها السوقي 2.5 مليار درهم مع ارتفاع أسهم مثل "أبوظبي الإسلامي" 3.34% و"اتصالات" 1.97% و"الدار" 0.57% و"أبوظبي التجاري" 0.45%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز