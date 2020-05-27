"جلف كابيتال" تتمّ بيع "ميتاميد" إلى "ري لاب" وائتلاف من المستثمرين العالميين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت جلف كابيتال لإدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أنها استكملت بنجاح بيع شركة "ميتاميد"، أكبر شبكة للتشخيص بالأشعة في المنطقة، وذلك إلى "ري لاب"، المملوكة لائتلاف من المستثمرين العالميين والإقليميين.

ويشمل هذا الائتلاف كل من "ميديترانيا كابيتال بارتنرز ليمتد" و"كايروسكان" للأشعة والمختبرات (شركة مساهمة مصرية) بالإضافة إلى عدد من مؤسسات التنمية المالية الأوروبية، بما في ذلك الشركة الألمانية للاستثمار والتنمية، وشركة التمويل الهولندية للبلدان النامية، وشركة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي (بروباركو)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتعتبر عملية التخارج الناجحة هذه إحدى الصفقات الثانوية القليلة التي تتمّ بين شركات الملكية الخاصة في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة.

نمت "ميتاميد" خلال تملّك "جلف كابيتال" للشركة، بمعدل ثلاث مرات لتتضاعف من 10 إلى 30 مركزاً في كل أرجاء مصر والسعودية والأردن.

كما وتمّت توسعة خدمات "ميتاميد" لتشمل خدمات ذات صلة كمثل علم الأمراض السريرية والتشريحية وخدمات الطب النووي والرعاية الصحية للمرأة. وخلال فترة تملّك

"جلف كابيتال" للشركة، نمت المبيعات في مصر بمعدل خمس مرات كما نمت الربحية بمعدل 4.3 مرات. أما في المملكة العربية السعودية، فقد تضاعفت المبيعات بمعدل مرتين والربحية بمعدل 2.5 مرات.

ويؤكّد الاستثمار في "ميتاميد" على خبرات "جلف كابيتال" وتاريخها الطويل في دعم الشركات المحلية التي تستثمر فيها وتحويلها إلى شركات إقليمية، بينما تقدّم في الوقت نفسه مساهمة هامة في مجال توفير خدمات رعاية صحية أفضل وأكثر كفاءة لفئات أوسع من المجتمع في منطقة الشرق الأوسط.

علّق الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال"، قائلاً: "إننا سعداء بمساهمتنا في النمو الكبير الذي حققّته (ميتاميد).. وبنجاحنا في تحويلها إلى أكبر شركة للتشخيص بالأشعة في المنطقة العربية من خلال النمو الذاتي، وأيضاً من خلال عدد كبير من عمليات الاستحواذ الداعمة".

وأضاف الصلح: "هذا الاستثمار هو مثال آخر على قدرة جلف كابيتال في إضافة القيمة وتحويل الشركات المحليّة إلى روّاد إقليميين. إننا واثقون أن (ميتاميد) ستواصل ازدهارها تحت مظلة ميديترانيا كابيتال بارتنرز وشركة كايروسكان للأشعة والمختبرات وهذا الائتلاف المرموق من المستثمرين العالميين".

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