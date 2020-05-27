"جي إف إتش" تحصل على حكم من محكمة بريطانية ضد موظف سابق لديها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة "جي إف إتش المالية" البحرينية، اليوم الأربعاء عن صدور حكم لصالحها من المحكمة العليا في إنجلترا وويلز ضد ديفيد هيغ موظف سابق لديها، والذي شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "جي إف إتش كابيتال دبي".

وقالت المجموعة المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت في بيان، إن هذا الحكم من المحكمة العليا يؤكد الحكم السابق الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي بمنح المجموعة أكثر من 5 ملايين دولار.

وأضافت أنها ستباشر تنفيذ هذه الأحكام على أصول "ديفيد هيغ" في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كان ديفيد هيغ قد أدين بتهمة اختلاس 5 ملايين دولار في 4 يوليو 2018، وقضى بسببها عامين في السجن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز